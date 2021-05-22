Başkan Özdemir traktörle nane dikimi yaptı

"Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Havza’da nane fidanları toprakla buluştu. Nane ekimine yardımcı olan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir traktör kullandı. Özdemir, “Yapılan bu tür desteklemeler tarımın gelişmesi ve ürün çeşitliliği açısından önemli” dedi.

Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Kale Mahallesi’nde sözleşmeli olarak nane ekimi gerçekleştirildi ve çiftçilere tarla içi damlama sulama ekipmanları teslimi yapıldı.

Programda konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam proje kapsamında Havza, Ladik, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde üreticilere 255 bin 500 adet fide ve tarla içi damlama sulama ekipmanları teslimi yapıldığını belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise konuşmasında bu tür projeleri önemsediklerine değinerek, “İlçemizde ürün çeşitliliğinin artırılması, katma değeri yüksek ürünlerden olan tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesin yaygınlaştırılması önemli bir konu. Yapılan bu tür desteklemeler tarımın gelişmesi ve ürün çeşitliliği açısından önemli" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından nane fidelerinin dikimine geçildi. Başkan Sebahattin Özdemir traktör kullanarak nane fidesi dikimi yaptı.