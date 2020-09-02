Başkan Özdemir: "SASKİ ve DSİ’ye ilçemizin taleplerini ilettik"
HAVZA BELEDİYE BAŞKANI SEBAHATTİN ÖZDEMİR, "SASKİ VE DSİ İLE GÖRÜŞMELER YAPTIK. İLÇEMİZDE YAPILAN VE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNARAK KENDİLERİNE İLÇEMİZİN TALEPLERİNİ İLETTİK" DEDİ.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "SASKİ ve DSİ ile görüşmeler yaptık. İlçemizde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunarak kendilerine ilçemizin taleplerini ilettik" dedi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir bir süre önce atanan Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe’yi, ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü görevine atanan Dr. Bahattin Yanık’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretlerde Havza’da yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretlerde her iki kurumun ilçede yürüttüğü çalışmaların gündeme geldiğini ifade eden Başkan Özdemir, “İlimiz için önemli olan iki kurumumuzdan kısa süre önce gerçekleşen görev değişikliklerinden ötürü tebrik ziyaretleri gerçekleştirdik. SASKİ ve DSİ ile yaptığımız görüşmelerimizde ilçemizde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunarak kendilerine taleplerimizi iletme imkanı bulduk. Bir kez daha Gökçe ve Yanık’a görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.
Ziyaretlere AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da katıldı.
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