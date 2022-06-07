Başkan Özdemir: "Mekanik otopark ilçemizdeki park yeri sorununu çözecek"

Havza Belediye Başkanı Özdemir ilçeye yeni yapılan mekanik otoparkıyla ilgili, "Mekanik otopark ilçemizdeki park yeri sorununu çözecek" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve belediye meclis üyeleri Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede inşa edilen mekanik otoparkın inşaatını ziyaret etti. Çalışmaların hızla devam ettiği 5 katlı yatırımın yaklaşık yüzde 85’i tamamlandı. 340 araç kapasiteli otoparkın ağustos ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Açıklamalarda bulunan Başkan Özdemir, “Havzamıza uzun yıllar hizmet edecek olan proje ilçemizdeki park yeri sorununu çözecek. 3 katı yerin altında olacak şekilde 5 katlı otopark, tamamen mekanik sistemle çalışacak. Yani sürücülerin, araçlarını sistem otomatik olarak kendisi park edecek. Bu sayede araç sahipleri park yeri aramak zorunda kalmayacak. İşini görüp aracını almak istediğinde kartını okutarak sistem aracını getirecek. İlçemize uzun yıllar hizmet edecek olan proje ilçemizde park yeri sorununu çözecek. Bu projenin ilçemize kazandırılmasından dolayı başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.