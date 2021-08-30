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Başkan Özdemir: “İlçemize hizmet için çalışamaya devam”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçeye hizmet etmek için çok çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini söyledi.

SAMSUN 30.08.2021, 19:32
Başkan Özdemir: “İlçemize hizmet için çalışamaya devam”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçeye hizmet etmek için çok çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini söyledi.

Eski Gençlik ve Spor Eski Bakanı Suat Kılıç Havza’yı ziyaret etti. Suat Kılıç Havza ziyareti kapsamında ilk olarak Havza Belediyesini ziyaret ederek burada Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile bir araya geldi. Başkan Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Kılıç’a Havza Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “İlçemize hizmet edebilmek için çalışıyoruz ve çalışmaya devam diyoruz. Çalışmalarımıza destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Kılıç ise Havzanın Samsun için önemli bir ilçe olduğunu belirterek, “Her zaman Havza ve Havzalı hemşerilerimizin yanındayız” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Suat Kılıç’a üzerinde ismi yazlı hançer hediye ederken, Kılıç’ta Özdemir’e Besmele yazılı pano hediye etti.

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