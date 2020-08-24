Başkan Özdemir: "Havza OSB yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldi"
HAVZA BELEDİYE BAŞKANI SEBAHATTİN ÖZDEMİR, HAVZA'NIN, 21 EYLÜL 2020 TARİH VE 31220 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN '2846 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARARI' İLE BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINA ALINDIĞINI BELİRTEREK, “HAVZA OSB YATIRIMCILAR İÇİN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ. YATIRIMCILARIMIZI HAVZA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE (OSB) DAVET EDİYORUM” DEDİ.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza’nın, 21 Eylül 2020 tarih ve 31220 sayılı resmi gazetede yayımlanan ’2846 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı’ ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamına alındığını belirterek, “Havza OSB yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldi. Yatırımcılarımızı Havza Organize Sanayi Bölgesine (OSB) davet ediyorum” dedi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren karar ile Havza’nın önünün açıldığını ifade ederek, “Uzun yıllar Samsun il merkezi ile bir tutulmamız nedeni ile ilçemize yatırımcı bulmakta zorlanmaktaydık. ‘2846 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ ile Havza ve diğer 7 ilçe yatırım teşvik sıralamasında Samsun merkezden daha farklı değerlendirilecek. Buda ilçemize daha çok yatırımcı gelmesi anlamına geliyor" diye konuştu.
"Havza’da yatırımlar hız kazanacak"
Başkan Sebahattin Özdemir bu kararın ardından Havza’da yatırımların hız kazanacağını belirterek, "Havza OSB mevcut hali ile yatırımcılara lojistik ve ikmal anlamında bir çok avantaj sunmakta idi. Şimdi bölgesel teşvik kapsamına alınması ile birlikte yatırımcılar bir çok teşvik ve indirimlerden yararlanma imkanına sahip oldu. Havza OSB’nin imkanları ve devletimizin yatırımcılara sağlayacağı katkılar ile Havza OSB yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldi. Tüm yatırımcılarımız bu cazip imkanlardan yararlanmak ve ülke ekonomisine katkı vermek için Havza OSB’ye yatırım yapmaya davet ediyorum. İlçemizin bölgesel teşvik kapsamına alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
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