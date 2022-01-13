banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mecliste Karaköse gerilimi
Mecliste Karaköse gerilimi
Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı
Bakan Pakdemirli ’Aşı’ müjdesini Manisa’dan verdi
Bakan Pakdemirli ’Aşı’ müjdesini Manisa’dan verdi
Bitcoin Enflasyondan Korunmaya Yardımcı Olur mu?
Bitcoin Enflasyondan Korunmaya Yardımcı Olur mu?

Başkan Özdemir: “Havza hızlı bir büyüme yakalayacak”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senatosu ile buluşan Havza Belediye Başkanı Özdemir, “Havza önümüzdeki dönemde hızlı bir büyüme yakalayacak. Üniversitemiz ile yapacağımız işbirliği konuları artacaktır” dedi.

SAMSUN 13.01.2022, 15:58
Başkan Özdemir: “Havza hızlı bir büyüme yakalayacak”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senatosu ile buluşan Havza Belediye Başkanı Özdemir, “Havza önümüzdeki dönemde hızlı bir büyüme yakalayacak. Üniversitemiz ile yapacağımız işbirliği konuları artacaktır” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir OMÜ Senatosu’nun üniversite-şehir iş birliğini yaygınlaştırmak amacıyla ilçelerde düzenlendiği 2022 yılının ilk haftalık olağan toplantısı için Havza’ya gelen senato üyeleri ile bir araya geldi.

Havza Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenecek olan 2022 yılının ilk senato toplantısı öncesi Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından Senato üyelerine OMÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde öğle yemeği ikramında bulunuldu. Düzenlenen yemek programında akademisyenlere Havza’nın yöresel yemekleri olan halukça çorbası ve tirit ikram edildi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal üniversitenin yeni yönetiminin merkez dışındaki ve 2022 yılının ilk senato toplantısını Havza’da gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu buluşmalar hepinizin de bildiği gibi bir senato toplantısını gidilen yerde icra etmenin de ötesinde üniversitemizin en üst akademik organı olan senato üyelerimizin hem o ilçedeki birimimizi yakından görüp tanımaları ve bilmeleri açısından hem de o ilçemizdeki yöneticilerimizle tanışarak fikir alışverişinde bulunmaları açısından son derece faydalı olmaktadır. Bizleri misafir eden Havza Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza önümüzdeki dönemde hızlı bir büyüme yakalayacak. İlçemizin gelişmesi için yapmış olduğumuz çalışmalarda üniversitemiz her zaman yanımızda ve onları yanımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Havza OSB’de üretim attıkça sanayicilerimize destek olmak adına üniversitemiz ile yapacağımız işbirliği konuları artacaktır. Sayın Yavuz Ünal ve ekibine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ise Havza’nın tarih ve coğrafi konumu ile önemli bir ilçe olduğunu belirterek, “Yapılacak akademik çalışmalar ilçemizin değerine değer katacaktır” ifadelerini kullandı.

Yemek programına Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza MYO Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Ercan Tural ile senato üyesi akademisyenler katıldı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11