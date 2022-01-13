Başkan Özdemir: “Havza hızlı bir büyüme yakalayacak”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senatosu ile buluşan Havza Belediye Başkanı Özdemir, “Havza önümüzdeki dönemde hızlı bir büyüme yakalayacak. Üniversitemiz ile yapacağımız işbirliği konuları artacaktır” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir OMÜ Senatosu’nun üniversite-şehir iş birliğini yaygınlaştırmak amacıyla ilçelerde düzenlendiği 2022 yılının ilk haftalık olağan toplantısı için Havza’ya gelen senato üyeleri ile bir araya geldi.

Havza Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenecek olan 2022 yılının ilk senato toplantısı öncesi Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından Senato üyelerine OMÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde öğle yemeği ikramında bulunuldu. Düzenlenen yemek programında akademisyenlere Havza’nın yöresel yemekleri olan halukça çorbası ve tirit ikram edildi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal üniversitenin yeni yönetiminin merkez dışındaki ve 2022 yılının ilk senato toplantısını Havza’da gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu buluşmalar hepinizin de bildiği gibi bir senato toplantısını gidilen yerde icra etmenin de ötesinde üniversitemizin en üst akademik organı olan senato üyelerimizin hem o ilçedeki birimimizi yakından görüp tanımaları ve bilmeleri açısından hem de o ilçemizdeki yöneticilerimizle tanışarak fikir alışverişinde bulunmaları açısından son derece faydalı olmaktadır. Bizleri misafir eden Havza Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza önümüzdeki dönemde hızlı bir büyüme yakalayacak. İlçemizin gelişmesi için yapmış olduğumuz çalışmalarda üniversitemiz her zaman yanımızda ve onları yanımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Havza OSB’de üretim attıkça sanayicilerimize destek olmak adına üniversitemiz ile yapacağımız işbirliği konuları artacaktır. Sayın Yavuz Ünal ve ekibine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ise Havza’nın tarih ve coğrafi konumu ile önemli bir ilçe olduğunu belirterek, “Yapılacak akademik çalışmalar ilçemizin değerine değer katacaktır” ifadelerini kullandı.

Yemek programına Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza MYO Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Ercan Tural ile senato üyesi akademisyenler katıldı.