Başkan Özdemir: “Halkımızın rahatı bizim rahatımız”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, halkın rahatlığının kendi rahatlıkları olduğunu söyledi.

Başkan Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi 2022 çalışma planı dahilinde yol yapım çalışmalarının devam ettiği Doğançayır Mahallesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Özdemir, incelemeler sırasında ilgililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bir süre çalışmaları inceleyen Başkan Özdemir daha sonra Doğançayır Mahallesi Muhtarı Bayram Alnıdelik ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

2022 yılı çalışma planı kapsamında yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm mahallelerimize eşit hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Hava şartları müsaade ettiği sürece ekiplerimiz sahada olacak. Halkımızın rahatı bizim rahatımız” dedi.

Özdemir’e ziyaretlerde Havza Belediyesi Meclis Üyesi Hayrettin Şahin eşlik etti.