Başkan Özdemir: “Halkımızı kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, vatandaşları kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Başkan Sebahattin Özdemir’e Türk Kızılay Güvenli Kan Temini Projesi’ne verdiği katkılardan dolayı Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi tarafından teşekkür belgesi verildi. Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram, kan bağışı kazanım uzmanları Salih Kaya ve Yaşar Batur ile Türk Kızılay İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu’ndan oluşan heyet, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Heyet, Başkan Özdemir’e yürütülen kan bağışı çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

“Halkımızı kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Türk Kızılay heyetine teşekkür ederek, "Bu bizim insanlık görevimiz. Halkımızın kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Unutulmamalı kanın kaynağı sadece insan. İnşallah bundan sonrada Kızılay’ımıza desteklerimiz devam edecek. Kızılayımız tüm hasta ve hasta yakınları adına yürüttükleri çalışmalardan ötürü teşekkür ederim” dedi.

Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram, Havza’nın her zaman kan bağışı konusunda duyarlı olduğunu ifade ederek, “Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası bizleri için önemli bir destek. Bu tür kampanyalar konuya olan farkındalığı attırmakta” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür belgesi takdim etti.