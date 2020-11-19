Başkan Özdemir: “Hacı Osman Deresi için ciddi bir çalışma yapılması gerekli”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ilçedeki Hacı Osman Deresi’nin ıslahı için incelemelerde bulundu. Başkan Özdemir, "İlçemizde yaşanabilecek bir sel felaketinin ve buna bağlı yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için ciddi bir çalışma yapılması gerekli" dedi.

DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve beraberindekiler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve beraberindekiler harita üzerinde ilçe merkezinden geçmekte olan Hacı Osman Deresi ile ilgili bilgiler aldılar ve uygulanabilecek projeler hakkında istişarelerde bulundular.

"Hacı Osman Deresi 1998 yılında bir sele neden oldu"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Hacı Osman Deresi’nin ıslahı ve yapılacak düzenlemelerin yaşanacak muhtemel sel olaylarının önüne geçmek için önemli. Hacı Osman Deresi 1998 yılında bir sele neden oldu. Geçen zaman içinde çok sayıda taşma tehlikesi atlatıldı. İlçemizde yaşanabilecek bir sel felaketinin ve buna bağlı yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için ciddi bir çalışma yapılması gerekli” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e DSİ logolu kahve fincan takımı ve seramik tabak hediye etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ahmet Ersin Gökçe ile beraberindekiler daha sonra Hacı Osman Deresi’nin kapalı ve açık alanlarında, köprü ve menfez geçişlerini inceleyerek uygulanabilecek olan projeleri yerinde değerlendirdiler.

Gökçe yapılan incelemeler neticesinde yapılacak çalışmalar ile yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebileceğini belirtti.