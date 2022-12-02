Başkan Özdemir: "Engellilerimiz bize birer emanet"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Engellilerimiz bize birer emanettir ve emanetlerimiz bizler için kıymetli. Engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir program düzenlendi. Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hasan Göktuğ herkesin birer potansiyel engelli olduğunu belirterek, "Bizler için yaşlılarımız ve engellilerimiz rahmet kaynağıdır. Öyle bakıyoruz meseleye. Bura ve burası gibi kurumlarda yapılan hizmetler, çalışanlar, yaşlı ve engellilerimize devletin bir lütfu değil, devletin size karşı olan görevidir. Bizler yaşlı ve engellilerimizden sadece dualarını bekliyoruz. Elimizden geldiği kadar yaşlı ve engellilerimiz için çalışıyoruz" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Engellilerimiz bize birer emanettir ve emanetlerimiz bizler için kıymetli. Engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız devam etmekte. Havza Belediyesi olarak engelli rampaları ve park yerleri gibi gereksinimler titizlikle takip edilmektedir.. Yine Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezimiz ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri tarafından pasta kesildi.