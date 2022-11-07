Başkan Özdemir: “En iyi hizmeti en kısa sürede ulaştırmak hedefindeyiz”

Havza Belediyesi Başkanı Sebahattin Özdemir, amaçlarının vatandaşlara en iyi hizmeti en kısa sürede ulaştırmak olduğunu söyledi.

Başkan Sebahattin Özdemir, kırsal mahallelerde Havza Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarını inceledi. Yol yapım çalışmaları incelemeleri kapsamında Yenice Mahallesinde devam eden çalışmalarını da inceleyen Başkan Özdemir, ilk olarak burada ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mahalle Muhtarı Muhammet Şahin ve mahalle sakinleri ile sohbet eden Sebahattin Özdemir, çalışmaların hava şartları el verdiğince devam edeceğini belirterek, “2022 yılı çalışma programımızın sonuna geldik. Hava şartları el verdiği sürece ekiplerimiz sahada çalışmalarına ara vermeksizin devam edecekler. Amacımız kırsal mahallerimize en iyi hizmeti en kısa sürede ulaştırmak” dedi.