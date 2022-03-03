Başkan Özdemir: "Daha güzel yatırımları hayata geçireceğiz"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "İlçemiz adına DOKAP’tan sağlanacak destek ile daha güzel yatırımları hayata geçireceğiz" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette Başkan Özdemir ve DOKAP Başkanı Gültekin Havza’da uygulamaya geçirilecek olan tarım, hayvancılık ve turizmle ilgili projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette Havza’da uygulanacak olan tarımsal, hayvansal ve turizm sektörüne yönelik projeler hakkında bilgiler veren Başkan Özdemir, ilçenin ekonomik anlamda kalkınması için gereken her türlü girişimi yaptıklarını belirtti.

Özdemir, "İlçemizin tarımsal ve turizm sektörlerinde gelişmesi için hayata geçireceğimiz projeler önemlidir. Havza’da DOKAP destekli güzel işler yapılmaktadır. İnşallah ilçemiz adına DOKAP’tan sağlanacak destek ile daha güzel yatırımları hayata geçireceğiz" diye konuştu.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Özdemir teşekkür etti. Gültekin kuruluş amaçları doğrultusunda gelişime katkı sağlamak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.