Başkan Özdemir: "Bu büyük felaketten dayanışmamızı büyüterek çıkacağız"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Bu büyük felaketten ulus olarak hep birlikte dayanışmamızı büyüterek çıkacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından yardım faaliyetlerine ara vermeden devam eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ikinci kez deprem bölgesini ziyaret etti. Burada ilk olarak deprem felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana görevli olarak bulunan Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ile bir araya gelen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kaymakam Nayman’dan bilgiler aldılar. Kaymakam Nayman ve Başkan Özdemir daha sonra Kahramanmaraş millet bahçesinde kurulan çadır kenti, aşevi ve Kızılay ekmek üretim fabrikasını ziyaret etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir depremin meydana geldiği 6 Şubat günü zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini belirterek, "Ülkemizde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından tüm yurtta olduğu gibi bizler tek yürek olarak Havza’da büyük bir yardım kampanyası başlattık. Bugüne kadar deprem bölgesine çok miktarda yardım malzemesi gönderdik. Bundan sonra da göndermeye devam edeceğiz. Emeği geçen belediye çalışanlarımıza, gönüllü olarak destek olan gençlerimize teşekkür ediyorum. Şu ana kadar ilçemize 438 vatandaşımız gelmiş bulunmaktadır. Gelen misafirlerimiz hayırsever vatandaşlarımız tarafından evlerinde ve otellerinde konuk ediliyor. Bizler de teslim yerlerimize gelen ihtiyaç malzemelerini depremzede misafirlerimize koordineli bir şekilde ulaştırıyoruz. Devletimiz çok güçlü ve tüm gücü ile bölgede hayatı normale döndürmek için çalışmaktadır. Bizlerde elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bu süreçte emek veren, destek sağlayan, dayanışma içinde olan resmi kurum ve kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza odalarımıza, kooperatiflerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, derneklerimize ve tüm hemşehrilerimizle çok teşekkür ediyorum. Bu büyük felaketten ulus olarak hep birlikte dayanışmamızı büyüterek çıkacağız" diye konuştu.