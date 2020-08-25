Başkan Özdemir: “Bölgesel teşvik kararı ile hedeflerimize daha çabuk ulaşacağız"
VALİ DAĞLI HAVZALI YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELDİ
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza’nın kalkınması için gereken her şeyi yaptıklarını belirterek, "Yatırımlar hız kazandıkça Havza daha güçlü bir hale geliyor. Alınan bölgesel teşvik kararı ile Havza için hedeflerimize daha çabuk ulaşacağız" dedi.
Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Havza OSB’de yatırım yapan iş adamları Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Havza Kaymakamı ve Havza OSB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılmaz Havza OSB’nin bölge için çok önemli olduğunu belirterek, "Bölgemizdeki istihdamın artması için Havza OSB’nin dolması için gerekli çalışmalar yapılmakta. Havzanın bölgesel teşvik kapsamına alınması Havzanın daha çabuk kalkınmasını sağlayacaktır" diye konuştu.
Havza Belediye Başkanı ve Havza OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Özdemir ise Havza’nın kalkınması için gereken her şeyi yaptıklarını belirterek, "Yatırımlar hız kazandıkça Havza daha güçlü bir hale geliyor. Alınan bölgesel teşvik kararı ile Havza için hedeflerimize daha çabuk ulaşacağız" şeklinde konuştu.
Havza OSB’de yatırım yapan iş adamları da yatırımları hakkında Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’yı bilgiler vererek bir süre sohbet ettiler.
Vali Dağlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, illerin ekonomisi için OSB’lerin çok önemli olduğuna değindi.
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