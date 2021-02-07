Başkan Özdemir, Bakan Pakdemirli’ye Havza semaveri hediye etti

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Havza semaveri hediye etti.

Geçen gün bir dizi ziyaretler ve incelemelerde bulunmak için Samsun’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Havza’yı da ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye semaver hediye etti.

Başkan Sebahattin Özdemir, Bakan Pakdemirli’ye Havza’da yürütülen ve hayata geçirilecek içme suyu, tarımsal sulama, dere ıslahı çalışmaları başta olmak üzere Havza Belediyesince yürütülen tarımsal projeler hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. Ziyaret sonunda Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye semaver hediye etti.

Yapılan görüşme ve ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, şunları söyledi:

“Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Samsun’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi içme suyu, tarımsal sulama ve dere ıslahı çalışmalarımız başta olmak üzere ilçemizde yürüttüğümüz tarımsal projelerimiz hakkında bilgilendirdik. Ankara’ya dönüş yolunda kendisine ilçemizde semaver hediye ettik. İlçemiz adına önemli verimli bir görüşme geçirdik. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye göstermiş olduğu ilgiden dolayı ilçemiz adına teşekkür ediyorum.”