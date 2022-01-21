Başkan Kılıç’tan TEKNOFEST 2022 için tam destek

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 2022 yılı içerisinde Samsun’da yapılacak olan dünyanın en büyük havacılık festivallerinden olan TEKNOFEST için proje üreten gençlere tam destek veriyor.

TEKNOFEST 2022 için gençlere tam destek sözü veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, terme Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençli ve Spor Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde gelen ilk proje için Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Uğur Uyar ve TEKNOFEST proje takımıyla bir araya gelerek, projelerini dinledi.

“Yeter ki gençlerimiz üretsin”

Festivale en güzel en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için her türlü hazırlığa tüm Samsun’da olduğu gibi Terme olarak çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Öğrencilerimizin hazırladığı projelerle TEKNOFEST’te Terme’yi en iyi şekilde temsil ederek, örnek çalışmalara imza atacağına gönülden inanıyorum. 2022’de şehrimizde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük havacılık festivallerinden olan TEKNOFEST 2022 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne en iyi ev sahipliğini yapmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Ahmet Demircan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Ak Parti İl Başkanlığının büyük katkılarını görüyoruz. Biz de Terme olarak TEKNOFEST için proje üreten tüm gençlerimize tam destek sözü veriyoruz. Tüm imkanlarımızla onların yanındayız. Bu festivali bir adım öteye taşıyabilmek ve örnek projelere imza atmak için elimizden ne gelirse yapacağız. Öğrencilerimizin üreteceği tüm projeleri önemsiyoruz. Hem eğitimcilerimize hem de gençlerimize projeleri için yanlarındayız. Yeter ki onlar üretsin" dedi.

“Ev sahibi olmanın sorumluluğunun farkındayız”

Ev sahibi olmanın sorumluluğunun bilincinde olduklarının altını çizen Kılıç, şunları söyledi:

“Roketten otonom sistemlere, tarımdan su altı sistemlerine, insansız hava araçlarından yapay zekaya kadar teknolojinin her alanında düzenlenen yarışmalar, dünyanın en büyük Teknoloji Yarışmaları TEKNOFEST’te gerçekleştiriliyor. 2021 yılından farklı olarak bu yıl hyperloop geliştirme yarışması, dikey inişli roket yarışması, engelsiz yaşam teknolojileri yarışması ve lise öğrencileri iklim değişikliği araştırma projeleri yarışmaları ilk kez düzenlenecek. Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, teknoloji yarışmalarına katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için de pek çok imkan sunuyor. Bu kadar önemli ve uluslararası bir bilim festivaline ev sahipliği yapmanın sorumluluklarının farkındayız. Bizde Terme olarak bu bilinçle TEKNOFEST’e hazırlanıyoruz. TEKNOFEST’e kadar tüm projelerimizi tamamlayıp gerekli tüm hazırlıkları yaparak ilçe olarak üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğiz."