Başkan Kılıç’tan sempozyuma davet

06 Kasım tarihlerinde yapılacak Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu’na herkesi davet etti.

Bafra Belediye Başkanlığı tarafından, 03-06 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu” ile Bafra ilçesi akademik bir anlayış içerisinde, her türlü tarihsel, toplumsal, kültürel, arkeolojik, coğrafi ve çevresel boyutlarıyla ele alınacak. Hazırlıklarına aylar önce başlanan sempozyuma her yaştan tüm Bafralıları davet ettiklerini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Toplumumuzun içinde üretilen ve yoğrularak gelişen tarihi ve kültürel ürünlerin bilimsel etkinlikler ve yayınlarla öğrenilmesine katkı sağlamayı bir görev kabul ediyoruz. Bafra ilçesinin antik dönemlerden bu yana yaşadığı tarihi, toplumsal ve sosyal değişim ve gelişime ilişkin bildiriler hazırlanarak, ilçenin sahip olduğu tarihi değerlerin, doğal güzelliklerin ve turizm potansiyelinin irdelenmesini bekliyoruz. Daha sonra yapılacak bilimsel araştırmalara da ışık tutacak sempozyuma, başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan Bafralının ilgi göstereceğine inanıyorum” dedi.

Başkan Kılıç ayrıca, “İlgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olarak, dört gün boyunca Bafra ilçemizi her yönü ile konuşarak tartışmaya yol açacak, yani Bafra konusunu bir bilgi harmanına dönüştürecek olan bu sempozyumun, Bafra ilçesi ile ilgili bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları oluşturması ve karar vericilere bilimsel bilgi desteği sunması arzulanmaktadır. Bafra’nın değerlerini ortaya koymak, bilimsel anlamda yeni nesillere unutturmamak gerçekten büyük bir anlam ifade ediyor” diye konuştu.

Sempozyumda Bafra’nın tanıtımına katkı sağlanması, ilçenin turizm potansiyeli olmak üzere birçok dinamizminin bilimsel olarak ortaya çıkarılması hedefleniyor.