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Başkan Kılıç’tan sağlıkçılara yeni yıl sürprizi
Korona virüsü sürecinde canlarını hiçe sayarak çalışan sağlıkçılara yeni yıl ziyaretinde bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede görevli tüm sağlıkçılara ve yardımcı personellere hediye verdi.
SAMSUN 31.12.2020, 11:23
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Korona virüsü sürecinde canlarını hiçe sayarak çalışan sağlıkçılara yeni yıl ziyaretinde bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede görevli tüm sağlıkçılara ve yardımcı personellere hediye verdi.
Korona virüsü sürecinde büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede çalışan yaklaşık 500 sağlık çalışanına yeni yıl sürprizi yaparak, adlarına özel olarak hazırlanmış "Bu Kalp Sizinle Atar" kupaları hediye etti.Sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutlayan Başkan Kılıç, "Salgının en başından bugüne kadar tüm dünyaya örnek oldunuz. Mesleki başarılarınız ve yeteneklerinizin yanı sıra, insanı ve vicdani meziyetleriniz herkes tarafından takdir edildi. Bu süreçte üzerinize düşen görevi özverili ve fedakârca ailelerinizden, sevdiklerinizden birçok şeyden feragat ederek yerine getirdiniz, getirmeye de devam ediyorsunuz. Ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.
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