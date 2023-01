Başkan Kılıç’tan miniklere karne hediyesi

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, karne heyecanı yaşayan minik öğrencilerin sevincine ortak olarak, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlikle karne heyecanı yaşayan minik öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Cuma günü tamamlanan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ilk döneminin ardından Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, makamında ağırladığı öğrencileri mutlu etti.

“Çocuklarımızın yanındayız”

Terme Belediyesi olarak bugüne kadar çocukların eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını ifade eden Başkan Kılıç, "Termemizin ve Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımızın eğitimine büyük önem veriyoruz. Bütün gayretimiz onlara daha güzel yarınlar sunmak ve sahip oldukları imkanları artırmak içindir. Eğitim-öğretim sezonunun ilk dönemini geride bırakırken, başta öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi gösterdikleri gayret ve fedakârlıklarından dolayı kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir sömestr tatili geçirmelerini temenni ediyorum. Tek isteğimiz; vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlere sahip çıkan nesiller yetiştirmek. Her zaman her şart altından geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız” dedi.