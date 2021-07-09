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Başkan Kılıç’tan evi yanan aileye destek

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kolay Mahallesi’nde evi yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

SAMSUN 09.07.2021, 15:58
Başkan Kılıç’tan evi yanan aileye destek
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Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kolay Mahallesi’nde evi yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Meclis Üyesi Dursun Aygün ile birlikte evi yanan aileyi yalnız bırakmayan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, geçmiş olsun ziyareti ile birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Kılıç yaptığı açıklamada, “Kolay Mahallemizde akşam saatlerinde evi yanan hemşehrimiz Zekai Özgen ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çıkan yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Gerekli incelemeyi yaptık, ailemizin mağduriyetinin en kısa zamanda giderilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Zor günlerinde hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
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