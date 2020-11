Başkan Kılıç’ın 900 günü

Bafra Belediyesi Başkanı Hamit Kılıç görevde olduğu 900 günü değerlendirdi.

Bafra Öğretmenevi toplantı salonunda Bafra Belediyesi tarafından organize edilen basın toplantısında Başkan Hamit Kılıç, görevde olduğu 900 günde gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler ile ilgili bilgi verdi. Başkan Hamit Kılıç bilgilendirme toplantısında hiç kimseyi mahcup etmemek için samimi bir çaba içerisinde olduklarında belirterek, “Yaklaşık 10 aylık bir süreç içerisinde Bafra’mızda eksikliği hissedilen çalışmaları süratli bir şekilde hayata geçirdik. Bu çalışmalar; Ortak akıl buluşmaları, parti kültürümüzün ve çoğulcu hizmet anlayışımızın bir gereği olarak ‘ben değil biz’ düşüncesiyle daha önce görev yapmış belediye başkanlarımızla başlattığımız ortak akıl buluşmalarımızda çok sayıda hemşehrilerimizle Bafra için neler yapabilir sorusuna birlikte cevap aradık. Bu zaman zarfında Bafra’mızın kalbine dokunma gayretinde olduk. Ücretsiz otopark ilçemizdeki trafik yoğunluğunu ve park sorununa çözüm bulabilmek için Bafra’da bir ilk olarak ücretsiz otopark uygulamamızı hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında olabilmek amacıyla taziye çadırlarımızı hizmete sunduk. Bafra’da bir ilk olarak cenaze işlemlerini ücretsiz hale getirdik. Oluşturduğumuz ekibimizle yaşlı ve imkânı olmayan vatandaşlarımızın evlerini temizleyip onlara yardımcı oluyoruz. İlçemizde bulunan yatalak hastalarımıza, hastane koşulları için özel olarak hazırlan hasta yataklarımızı teslim ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühü ve kadirşinas halkımızın güveni ile göreve 31 mart 2019 yerel seçimlerinin akabinde “Bafra’mızın her karışına hizmet” götürmek için gecemizi gündüzümüze kattık” dedi.

Bafra’da 139 mahallenin tamamını kapsayacak şekilde oluşturdukları program dahilinde hareket ettiklerini ifade eden Kılıç, “Aradan geçen zaman zarfında: 35 kilometre Sıcak asfalt kaplama, 16 bin 400 Ton sıcak asfalt yama, 142 kilometre sathi kaplama, 109 kilometre stabilize yol, 17 kilometre beton yol, 51 bin 500 metrekare parke taşı yaptık. Çalışmalarımızda bünyemize kazandırdığımız yeni kombine satıh kaplama aracımızın büyük katkısı oldu. Sonuç olarak ilçemizin pek çok noktasında halkımızın takdirine nail olan değişimler yaşandı. Mahallerimizde hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı yerinde incelemek, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla hasbıhal etmek amacıyla Bafra’yı adım adım dolaşıyoruz" diye konuştu.

"Çalışma prensibimizde önceliğimiz temiz bir Bafra oldu"

Belediyenin 21 aracıyla 21 merkez mahalle ve 80 dış mahallede temizlik hizmeti verdiklerini söyleyen Başkan Kılıç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde çevre ve şehircilik bakanlığınca başlatılan sıfır atık Projesi’ni destekleyerek, ‘Bafra’mızda Sıfır Atık Seferberliği’ başlatarak; Geri dönüşüm sepet ve kutuları, Karton pazar çantası, Bez torba ve Broşür dağıtımını gerçekleştirerek, bilgilendirme toplantıları düzenledik. 3.Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivalimizi benzer organizasyonlar arasında ilk defa sıfır artık temalı gerçekleştirerek ülke genelinde farkındalık oluşturduk. Sıfır atık projesine verdiğimiz destek ve yerine getirdiğimiz yükümlülüklerimizden dolayı belediyemiz “sıfır atık belgesi” almayı hak kazandı. Belediyemizin sokak hayvanları rehabilitasyon ve bakım merkezinde ve şehir merkezinin çeşitli noktalarında bizlere emanet olarak değerlendirdiğimiz sokak hayvanlarımızın bakım ve realitelerini gerçekleştiriyoruz. Merkezimizde bu güne kadar;4000 başıboş sokak hayvanı realite edildi. Görev süremizde gerçekleştirdiğimiz her çalışmayla tarihimize, doğamıza ve kültürümüze sahip çıkıyoruz. Bafra’mızın tarihsel miraslarından biri olan ve ilçemiz için büyük önem taşıyan Bedesten ’de oldukça uzun bir sürenin ardından çok yönlü çalışmalar gerçekleştirerek eski günlerine kavuşmasını sağladık. Bafra için bir vitrin projesi olarak değerlendirdiğimiz Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür festivalimizi daha geniş kitlelere ulaşması için çaba gösterdik. Bafra’mıza özgü bir gelenek olan ve 600 yılı aşkın bir geçmişe sahip Selesepet Top Kandil Şenlikleri’ne sahip çıktık” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı’nın teşviki ile tarihsel bir miras olan kıraathane kültürünü Samsun genelinde ilk olarak ilçede hayata geçirdiklerini altını çizen Başkan Kılıç, “Millet Kıraathanemizi hizmete sunduk. Millet kıraathanemiz pandemi öncesinde günde 350 kişiye hizmet verdi. Açtığımız 11 farklı kurs ile ilçemizde çeşitli yaş grubundaki 270 kursiyere çeşitli dallarda ücretsiz eğitimler gerçekleştirdik. Güzel ilçemizde hemşehrilerimzile iyi günde kötü günde hep birlikte” olabilmek için projeler gerçekleştirdik. Sosyal yardım merkezimizle ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz. 2040 taziye çadırı hizmeti verdik. Aşevimizden 103 hanemize 236 kişilik 2 öğün yemek ikram ettik. 515 hanede evde temizlik hizmeti gerçekleştirdik.180 vatandaşımıza hasta yatağı desteği sağladık. Park-Bahçe ve Sosyal Tesislerimizdeki hizmet standartlımızı daha yüksek seviyelere çıkarma arayışı içinde olduk. 8 farklı noktaya çocuk parkı yaptık. Ali Kale Turistik Tesislerimizin özel günlerde de halkımıza hizmet vermesini sağladık. Alparslan Türkeş parkımızın sosyal tesis kimliğini yükseltecek uygulamalar gerçekleştirdik. Kültür ve sanat merkezimizin kapasitesini artırarak düzenleme çalışmaları yaptık. İlçemiz genelinde 240 bin adet mevsimlik çiçek diktik. Yine ilçe genelinde toplamda 7 bin 500 adet fidan diktik. Şehir merkezimizde çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımıza hız verdik” ifadelerini kullandı.

"Kendi atölyemizde şehir mobilyalarımızı kendimiz üretiyor, tasarruf sağlıyoruz"

Çevre ve trafik düzenleme hizmetlerinin aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Kılıç, “Orta refüj çalışmaları, kavşak çalışmaları ve estetik dolmuş duraklarını halkımızın hizmetine sunduk. Üretilen ve montajı yapılan; bank, tabela, çöp kutusu, çiçeklik, ahşap saksı, kamelya, korkuluk, büro mobilyaları, dolmuş durakları, kedi ve köpek evleri, demir bariyer, demir kapı, duvar üstü gibi kent mobilyaları başta çocuk parkları ve muhtarlık binaları olmak üzere birçok alanda ilçeye hizmet ediyor. Bafra’mızda 1000 dönüm alanda imar uygulaması yapılarak ipotekler kaldırıldı. Görev süremizde ilçemiz genelinde birçok alanda ilk olarak hayata geçirdiğimiz çalışma ve uygulamalarımız oldu. Bunlara örnek olarak: Whatsapp ve Bib çözüm hattı. sosyal yardım merkezi, millet kıraathanesi sıfır atık seferberliği araç takip sistemi, meclis toplantı salonu, ortak akıl buluşmaları, taziye çadırı ve ücretsiz cenaze işlemleri, evde temizlik, hasta yatağı, ücretsiz otopark, bedesten restorasyonu yaptık. Duyduğumuz sorumluluk gereği belediyemizin gelir - gider endeksinde hassas adımlar attık. Bizler görev süremizin her lahzasında Bafra’mızı hissediyor, yaşıyor ve çok seviyoruz. Başta engelli kardeşlerimiz olmak üzere her yaştan hemşehirimize hitap edecek hizmetler gerçekleştirmeye, fikirler üretmeye onların mutlu olmasına vesile olacak uygulamalar hayata geçirmeye çaba gösteriyoruz. İlçemizin uzak yakın her mahallesinde kendilerini ziyaret ediyor, sorunlarını eleştiri ve tavsiyelerini dinliyor onlarla kucaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

"Pandemi sürecinde belediyemiz ilçe genelinde öncü oldu"

Mart ayı başlarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı uygulamaya geçirdikleri eş zamanlı çalışmalar ve özverili gayret ile pandemi sürecinde belediyenin öncü olduğuna vurgulayan Başkan Kılıç şunları söyledi:

"Bu süreçte; günlük yaşantımızın idamesinde belediye olarak üzerimize düşen her görevi yerine getirdik. Alınan önlemler ve kurallara uyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı,19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve spor bayramı ve asırlardır devam eden geleneğimiz Selesepet Top Kandil Şenliklerimizi gerçekleştirdik. Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde dezenfekte edilen kamu binası ve iş yeri sayısı 27 bin 953, denetimi yapılan iş yeri sayısı 28 bin 076, dağıtılan tıbbi maske sayısı 321 bin 204, dağıtılan gıda kolisi sayısı 2 bin 444, yemek ve çorba dağıtılan kişi sayısı 93 bin 597, yapılan nakdi yardım miktarı 22 bin 500, vefa destek grubu kapsamında hizmet verilen kişi sayısı:2 bin 625’dir. Bazılarının tamamlanıp, pek çoğunda ise önemli adımların atıldığı Bafra’mızı geleceğe taşıyacak projelerimiz ise Millet Bahçesi projemiz, 10 Bin kişilik Millet Camii projemiz, orta ölçekli sanayi sitesi kentsel dönüşüm ve gelişim projemiz, yeni ve modern gasilhane projemiz, güneş enerjisi projemiz, Tofaş Kavşağı projemiz, Yakıntaş Mezarlığı Mescit projemiz, küçük pazar projemiz, yeni hizmet binası projemiz, Samsun-Sinop yolu orta refüj projemiz bisiklet yolu projemizdir. Alaçam Caddesi düzenleme projemiz ve sosyal yardım merkezi projemiz ise hizmete geçti. Doğup büyüdüğümüz bu güzel coğrafyaya hizmet noktasında üzerimize düşen görevi yapma gayreti içerisinde olduğumuz 900 günlük zaman zarfında bizler bir olduk, diri olduk, birlikte güçlü olduk. Bu gerçek ışığında ve azminde gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Gayret bizden, tevfik Allah’tan, takdir ise her şeyin en iyisine layık halkımızdandır."