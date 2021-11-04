Başkan Kılıç: “Ulaşmadığımız kimse kalmayacak”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra’da girmediğimiz mahalle, dokunamadığımız gönül bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

Başkan Kılıç, Boğazkaya, Tepebaşı ve Yağmurca Mahallelerinde gerçekleştirilen ve planlanan çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Başkan Kılıç, “Bafra’mızı, hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Mahallelerimizi tek tek ziyaret vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde durduğumuz en önemli olgulardan bir tanesi katılımcı belediyecilik olmuştur. Yaptığımız çalışmalar hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleşirken, hayata geçirdiğimiz projelerde de yine hemşehrilerimizin görüşlerini alıyoruz. Bafra’da girmediğimiz mahalle, dokunamadığımız gönül bırakmadık, bırakmayacağız” diye konuştu.

Mahalle ziyaretlerinde Başkan Kılıç’a AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Dağ, M. Furkan Bakan ve mahalle muhtarları da eşlik etti.

“Ortak akılla yolumuza devam edeceğiz”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede görev yapan mimar ve mühendislerle bir araya gelerek şehrin gelişmesine yönelik görüş ve önerilerini dinledi. Başkan Kılıç yaptığı değerlendirme konuşmasında, “Bizler buradan sadece imar için değil; şehrin temizliği, yeşilliği, güzelliği için vereceğiniz öneriler, atacağımız adımlarda önemli yer aldı. Diğer hususlarda da önerilere açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İlçemizi hep birlikte daha güzel günlere taşımak istiyoruz. Bu noktada her türlü görüşle, desteğe ihtiyacımız var. Bizler ilçemizdeki tüm meslek gruplarını ve diğer dinamikleri hedef ortağı olarak görüyoruz. Ortak akılla yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ortak Akıl Buluşmaları çerçevesinde gerçekleşen toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Şaban Hüryaşar ve Ahmet Tokgöz’ün yanı sıra ilgili birim müdürleri de hazır bulundu.

Akademi hazırlık kurs kayıtları devam ediyor

Öte yandan, Bafra Belediyesi, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Meslek Eğitim Merkez (POMEM) Polis Meslek Okulu (PMYO),Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Bekçilik sınavlarına hazırlık kurslarının kayıtları devam ediyor. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Akademi Hazırlık Kurslarının bir yenisi için hazırlıklarımızı tamamladık. Başvurular devam ediyor. Kısıtlı kontenjan olduğu için gençlerimizin acele etmesi gerekiyor. Kendileri için büyük önen taşıyan bu sınavlara hazırlanan gençlerimize oldukça yardımcı olacağına inandığımız hazırlık kurslarımız ücretsiz olacak. Sınavlara girecek tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum” bilgilerini verdi.