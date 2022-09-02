Başkan Kılıç: “TEKNOFEST gururunu herkes yaşamalı”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, dünyanın en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST’in Samsun’da devam ettiğini belirterek, “TEKNOFEST gururunu herkes yaşamalı” dedi.

Belediye Meclis üyeleri Eyüp Sabri Şahin, Bayram Şener, Ali Oğuz ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kaya ile birlikte gerçekleştirilen ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Kılıç, “Samsun’umuzda TEKNOFEST ile ilgili müthiş heyecan oluştu. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Karadeniz’e vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında görkemli bir açılış töreniyle ziyaretçilerine kapılarını açan TEKNOFEST, geride bıraktığı süreçte teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dolu programıyla Karadenizlilere unutulmaz anlar yaşatıldı" diye konuştu.

TEKNOFEST’İN Türkiye’nin hür ve egemen bir devlet olarak varlığını güçlendirmesinin gözler önüne serilmesi olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, “Türkiye de büyük hedefleri olan bir ülke olarak, başkalarının kendilerine göre tanımladıkları stratejilere ayak uydurmak yerine, kendi ihtiyaçlarını ve önceliklerini ortaya koyan bir ülke haline geldi. Bu göz yaşartıcı gurur unsurlarının Samsun’umuzda sergileniyor olması bizlere iki gururu ve mutluluğu aynı anda yaşatıyor” şeklinde konuştu.

“Samsunumuz için önemli fırsat”

TEKNOFEST ile ilgili yaklaşık 8 aydır hazırlık yapıldığına dikkat çeken Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “TEKONOFEST Samsun için çok önemli bir fırsat. Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir başta olmak üzere emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum. Bu alanı ziyaret eden her yaştan vatandaşlarımızın gözlerindeki guru ifadesinin bir parçası olmak, Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin ilk muharip insansız savaş uçağı olan KIZILELMA’yı(MİUS) uçurma müjdesi ve hedefine şahitlik etmek, Gökbey, Atak, Hürkuş, Bayraktar TB2, Akıncı TİHA, Anka gibi Türkiye’mizin yerli güçlerini görmek. 7’den 70’e uzanan bu mutluluğu bu coşkuyu ve bu onuru yerinde görmek ve yaşayabilmek bizlere nasip oldu” ifadelerini kullandı.

Kurtuluş şehri Samsun’un TEKNOFEST sayesinde yine bir ilke imza attığını belirten Başkan Kılıç şunları söyledi: “Dünyada Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı biri insansız uçakla ilk defa kol halinde bir kalkış oldu. Havacılık tarihi açısından da bir ilk yaşandı. Hem Türk pilotlarının marifetini hem de Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin mahareti sergilendi. Ülkemiz artık sadece dünyadan aldığı, tedarik ettiği uçaklarla değil, kendi uçaklarıyla, kendi insansız hava araçlarıyla bu gösterileri yapar hale geldi. Bütün bunların Samsun’da büyük taarruzun 100. yılında, TEKNOFEST’te olmasının ayrı bir önemi var.”

Başkan Kılıç günde 375, toplamda ise 2 bin 750 etkinliğin gerçekleştiği dünyanın en büyük teknoloji festivaline herkesi davet etti.

Bafra Belediyesi öğrenci ve gençlerin festivale katılmalarını sağlamak için 43 ayrı noktadan servis düzenliyor. Festival süresince devam edecek ulaşım hizmetinden ilçedeki Kur’an kursu öğrencileri de yararlanıyor.