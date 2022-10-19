Başkan Kılıç: "İlçemize muhtarlarımızla kol kola hizmet ediyoruz"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra’ya 139 mahalle muhtarı ile kol kola hizmet ediyoruz” dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlar Günü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda görüşlerini ifade eden Başkan Kılıç, “Muhtarlık müessesesi kuruluş günü olan 19 Ekim tarihi, 2015 tarihinde çıkarılan genelgeyle Muhtarlar Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesinde Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimize, Gazi Meclisimize, İçişleri Bakanlığımıza ve genelgenin yayınlanmasında emeği geçen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu’na şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, ilçe protokolü, daire amirleri ve muhtarlarının katıldığı kahvaltı programında Muhtarların Günü’nü kutlayan Başkan Kılıç, muhtarların yerel yönetimdeki yeri ve önemine dikkat çekerek ilçede Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve son 50 yılın en büyük altyapı yatırımı olan çalışmalara verilen destekten ötürü teşekkür etti. Bafra’ya 139 mahalle muhtarı ile kol kola hizmet ettiklerini belirten Bafra Belediye Başkan Hamit Kılıç, “Muhtarlarımız, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımız. Bir anlamda onlar hem halkın temsilcisi, hem de bizi temsil eden bir işlevi yerine getiriyorlar. O nedenle muhtarlık müessesesi bizim için çok önemli. İlçemizde hemşerilerimizin memnuniyetini onlarla ölçüyoruz” diye konuştu.

Hizmeti her mahalleye aynı ölçüde verdiklerini ve vatandaş memnuniyetini sağlamak için her fırsatta muhtarlar ve halkla birlikte olduklarını belirten Başkan Kılıç, "Yaptığımız bu buluşmalarda muhtarlarımızdan gelen görüş ve önerilere göre önceliklerimizi belirliyor ve çalışmalarımızı yönlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Bafra Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Yusuf Kavak, Muhtarlar Günü’nde düzenlenen program nedeniyle Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a teşekkür etti.