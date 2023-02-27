Başkan Kılıç: “İlçemiz için omuz omuza çalışacağız”

Muhtarlar derneğini ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “İlçemiz için hep birlikte omuz omuza çalışacağız” dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Muhtarlar Derneği Başkanı seçilen Ramadan Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

“Omuz omuza çalışacağız”

Başkan Ali Kılıç, "Muhtarlarımız devletimizin adeta yereldeki en kuvvetli temsilcileri. Milletimize dokunan, onların talepleriyle hemhal olan, konuları ilgili mercilere ve siyaset kurumuna ivedi bir şekilde ileten muhtarlarımız ülkemiz demokrasisinin en güzel örneği. Yakın zamanda gerçekleştirilen genel kurulda bayrak değişimi gerçekleşen Terme Muhtarlar Derneği’mize hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni dernek başkanımız Çanaklı Mahalle Muhtarı Ramadan Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevinde başarılar diliyoruz. İlçemiz için hep birlikte omuz omuza çalışacağız" diye konuştu.

Kılıç’tan kampanya teşekkürü

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalara da değinen Başkan Kılıç, "Hepimizi derin üzüntüye boğan asrın felaketini yaşadığımız deprem sonrasında başlatılan yardım kampanyasında en büyük yardımcılarımız mahalle muhtarlarımız oldu. Hepsi canla başla kampanyaya destek verdi. Bu özverili çalışmaları nedeniyle hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.