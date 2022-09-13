Başkan Kılıç: “Gençlerin yanındayız”

Bafra Belediye Başkan Hamit Kılıç, tüm gençlerin yanında olduklarını belirterek, KPSS’ye girecek gençlere başarı diledi.

Bafra Belediyesi’nin, bir akademi iş birliğiyle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adaylarına verdiği ücretsiz genel tekrar program eğitimleri devam ediyor. Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde verilen eğitimlerde adaylar bilgilerini tazeleme fırsatı buluyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç eğitimlerin devam ettiği genel tekrar programında adaylarla buluştu. Belediye olarak tüm gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Kılıç, “Sınava yüksek konsantrasyonla en iyi şekilde hazırlanmalısınız. Sınav öncesi sizlere destek olabilmek amacıyla akademi ile birlikte hızlandırılmış olduğumuz eğitim programından umarım en iyi şekilde faydalanırsınız. KPSS sınavında ilçemizden ve memleketimizin her köşesinden başarılı olmak için ter dökecek bütün kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Memur adayları için düzenlenen ücretsiz KPSS genel tekrar kursunda; tarih, coğrafya, vatandaşlık, Türkçe derslerinden eğitim veriliyor. Ayrıca öğretmen adayları için gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme, öğretim ilke ve yöntemleri, rehberlik derslerinden soru çözüm seminerleri gerçekleştiriliyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle adaylar eksikliklerini de giderirken, bilgilerini de tazeliyor.

Hızlandırılmış eğitimlerin kendileri için verimli olacağını belirten adaylar da desteklerinden dolayı Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a teşekkür etti.