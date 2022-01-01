Başkan Kılıç geleneği bozmadı, 2022’ye yine onlarla girdi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç göreve geldiği andan itibaren her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da yeni yıla görevi başındaki kamu çalışanları ile birlikte girdi.

Başkan Kılıç, akşam saatlerinde belediye personelini çalışma alanlarında ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti. Başkan Kılıç, ardından görevi başındaki zabıta ekiplerini, temizlik işleri çalışanlarını, emniyet müdürlüğünü, jandarma komutanlığını, itfaiye personelini, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu, Bafra Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

2021 yılının son saatlerinde dünyaya gelen bebekler için hazırlanan hediyeleri ailelerine takdim eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak, “Allah’a hamdolsun tüm kadrolarımız, tüm ekiplerimiz, tüm teşkilatlarımız Bafra’mızın dört bir yanında çalışmalar sürdürülüyor. Bizler de daha önceki yıllarda olduğu gibi 2021’in son saatlerinde de kolluk güçlerimize, görevli kamu personellerimize ve tüm çalışan ekiplerimize kolaylıklar dilemek, yeni yıllarını kutlamak istedik. Kendilerine gerçekten müteşekkiriz. Bafra’mıza ülkemize hayırlı, bereketli bir sene diliyorum. İnşallah 2022 yılı her manada Türkiye’nin başarı yıllarından bir tanesi olacak. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.