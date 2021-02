Başkan Kılıç: “Evi yanan Mehmet Yurt amcamızın her zaman yanındayız”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçe merkezine 35 km uzaklıktaki Tepebaşı Mahallesi’nde meydana gelen yangın sonrası evi yanan 73 yaşındaki Mehmet Yurt’u ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

Başkan Kılıç’a ziyarette Belediye Meclis Üyesi Yahya Cömert ve Tepebaşı Mahalle Muhtarı Yusuf Önder eşlik etti. Evi yanan ve yalnız yaşayan Mehmet Yurt Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Allah razı olsun. Belediye Başkanımız ziyaretimize geldi. Bu kötü günümüzde belediyemizi yanımızda görmek bizleri çok memnun etti” dedi.

Tepebaşı Mahallesi’nde iki katlı evi yanan Mehmet Yurt ile bir araya gelen Başkan Kılıç, “Çıkan yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Samsun Büyükşehir itfaiye ekiplerimizin anında gerçekleştirdiği müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bizler evi yanan Mehmet Yurt amcamızın her zaman yanındayız. Rabb’im cümlemizi her türlü görünür görünmez kazadan ve beladan korusun. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımıza el uzatmaya, onlara her konuda destek ve yardımcı olmaya devam edeceğiz. Acı günlerinde de, mutlu günlerinde de daima vatandaşlarımızın yanındayız. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

Mehmet Yurt’a ait iki katlı ev elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu tamamen yanmıştı.