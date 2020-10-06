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Başkan Kılıç: “Bafra’mızı hak ettiği en iyi konuma getirebilme çabasındayız"

BAFRA BELEDİYE BAŞKANI HAMİT KILIÇ ESNAF VE SANATKÂRLARA ZİYARETLERİNDE BULUNARAK, BELEDİYE ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRMELERDE BULUNUYOR, AYNI ZAMANDA TALEP VE DÜŞÜNCELERİNİ DİNLİYOR.

SAMSUN 06.10.2020, 15:38
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Başkan Kılıç: “Bafra’mızı hak ettiği en iyi konuma getirebilme çabasındayız"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç esnaf ve sanatkârlara ziyaretlerinde bulunarak, belediye çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor, aynı zamanda talep ve düşüncelerini dinliyor.

Esnaf ve sanatkârları iş yerlerinde ziyaret ederek “hayırlı işler“ dileklerinde bulunan Başkan Kılıç, yapılan hizmetler ve projeler ile ilgili fikir alışverişleri gerçekleştiriyor. Yapılan ziyaretlerin amacının esnafla ve halkla istişare etmek olduğunu ifade eden Başkanı Kılıç, “Bafra’mızı hak ettiği en iyi konuma getirebilme çabasındayız. Biz bir ve beraberiz. Bu noktada ilçemizde hayatlarını idame ettiren her yaşta ve her meslek grubunda tüm kesimlerle istişare odaklı hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Esnaflarımız ve sanatkârlarımız bu halkanın kıymetli bir parçası. Bafralılara daha modern ve yaşanabilir bir kent oluşturma adına yürütülen çalışmalarda esnaflar ve sanatkârlarımızın memnuniyetleri çok önemli. Tüm yatırımlarımızı geleceğin Bafra’sını oluşturmak hedefi doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Tüm dinamikleriyle halkımızla el ele, gönül gönüle olmak bizlere yüksek motivasyon ve çalışma azmi veriyor” dedi.

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