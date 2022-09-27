Başkan Kılıç: “Bafra’da ortak akıl hakim"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra’da ortak akıl hâkim. Hemşehrilerimizle hasbihal ediyoruz, yapılması gereken işlerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

Doğanca, Sarıköy, Köseli ve Fener Mahallelerinde hemşehrileriyle buluşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Kılıç, Doğanca Mahallesi’nde tamamlanan beton yol, Köseli Mahallesi’nde bitirilen yaklaşık 2 bin 500 m sathi kaplama, Sarıköy Mahallesi’nde devam eden beton yol ve Fener Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan beton yolu yerinde inceleyerek mahalle sakinleriyle istişare etti.

“Hepimizin gayreti hemşehrilerimizi mutlu etmek için”

Mahalle ziyaretleri kapsamında muhtarlar ve hemşehrileriyle bir araya geldiklerini ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini belirten Başkan Kılıç, “İlçemizde 139 mahallemiz var. Sık sık köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerimizi ziyaret ediyoruz. Muhtarlarımızla, çocuklarımızla, gençlerimizle ve büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Bafra’da ortak akıl hâkim. Hemşehrilerimizle hasbihal ediyoruz, yapılması gereken işlerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu buluşmalarımız neticesinde de Bafra Belediyesi olarak çalışmalarımızı planlı ve programlı bir şekilde yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek Bafra’mıza güzel hizmetler gerçekleştirildi, bundan sonra da yine halkımızın rahatı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gayret ve samimiyetimizin farkında olarak her ziyaretimizde bizleri sıcak ve samimi bir şekilde misafir eden tüm hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Bütün mahallelerde ekiplerin oluşturulan program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Hamit Kılıç ayrıca, “Bafra’mızın uzun yıllar kangren hale gelmiş alt yapı sorunları ortadan kaldırmak amacıyla Büyükşehir Belediyemiz çalışmalarına devam ediyor. İlçemiz her sağanak yağmur sonrası çeşitli noktalarda yaşanan su baskını korkusu 110 milyon liralık dev yatırımla tarihe karışıyor. Aynı zamanda 135 ila 150 km uzunluğunda olması planlanan içme suyu şebekeleri şehir merkezi boru yenileme çalışmalarının da program dâhilinde olduğu böylesi bir bütçe ile Bafra’mız ilk kez hizmet almış olacak. Tüm mahallerimizin özellikle yol konusundaki taleplerini hassas bir şekilde değerlendirip yerine getiriyoruz. Bizlerin tüm gayreti buralardaki hemşehrilerimizin mutluluğu. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bafra hizmetlerin en güzeline ve en kalıcı olanına layık. Bizler güzel ve kalıcı olan hizmeti vermek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Geleneksel sanat kursları yeni dönem kayıtları devam ediyor

Öte yandan tezhip, hüsn-i hat, ebru ve ney gibi Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden miras kalan geleneksel sanatları yaşatmak amacıyla Bafra Belediyesi Geleneksel Sanat Merkezinde hayata geçirilecek kurlar için son başvurular 7 Ekim’de sona eriyor. Ücretsiz olacak kurslardan yararlanmak isteyenler başvurularını Geleneksel Sanat Merkezine yapılabileceği bildirildi. El sanatlarından meslek eğitimlerine, resimden müziğe pek çok branşta kurs düzenleyen Bafra Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatları da yaşlaşmak hedefiyle başlatılan kurslara ilginin yine yoğun olması bekleniyor. Bafra Belediyesi Geleneksel Sanat Merkezinde bir önceki dönem verilen tezhip, hüsn-i hat, ebru ve ney kurslarından şu ana kadar 110 kişi yararlandı.