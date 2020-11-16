Başkan Kavuran: "Kış lastikleri kazaların önlenmesinde yüksek fayda sağlıyor”

Karlı ve kaygan yolların kazaları da beraberinde getirdiğini söyleyen Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, "Sürücülerin lastiklerin kontrolü, antifrizlerin tamamlanması, akü ve elektrik donanımlarının yanı sıra araçlarında zincir, takoz, çekme halatı, ilk yardım çantası ve yangın söndürücü gibi avadanlıkların bulundurulması gerekmektedir” dedi.

Dursun Kavuran kışın oluşabilecek kazaların bazılarının trafik kurallarından değil iklim şartlarından ve mekanik aksamdan kaynaklandığını belirterek uyarılarda bulundu. Mevsimin kış olması, havaların soğuması, kar ve yağışların artması, don ve buzlanmalar, karlı ve kaygan yollar kazaları da beraberinde getirdiğini ifade eden Başkan Kavuran, "Bu kazaların bir kısmı trafik kurallarından değil iklim şartlarından ve mekanik aksamdan kaynaklanmaktadır. Şehir içi ve şehirler arası yük ve yolcu taşıyanlar ile ticari araçlar için kış lastiği takma 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında yasa gereği zorunludur. Kurallara uymayan araçlar para cezasının yanı sıra trafikten men edilecektir. Kış lastikleri karlı ve buzlu havalarda fren mesafesini yüzde 30 oranında kısaltmakta ve kazaların önlenmesinde yüksek fayda sağlamaktadır. Tüm araç sahiplerinin, araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmış olmaları gerekir. Lastiklerin kontrolü, antifrizlerin tamamlanması, akü ve elektrik donanımlarının yanı sıra araçlarında zincir, takoz, çekme halatı, ilk yardım çantası ve yangın söndürücü gibi avadanlıkların bulundurulması gerekmektedir. Bu avadanlıkların araçlarda bulunmaması halinde sürücüye ve mal sahibine ayrı ayrı ceza kesilmesi uygulaması bulunmaktadır” diye konuştu.

"Emniyet kemeri ölümlü kazaları yüzde 70 oranında önlüyor"

Araca biner binmez emniyet kemerinin mutlaka takılması gerektiğine dikkat çeken Kavuran, “Emniyet kemeri ölümlü kazaları yüzde 70 oranında önlemektedir. Ayrıca araç kullanırken cep telefonu ile kesinlikle görüşme yapılmaması gerekmekte olup cep telefonu şehir içi trafiğinde yüzde 60 kazalara sebebiyet verdiği gibi şehirler arası yollarda ölümcül kazaların olmasına da neden olmaktadır. Karlı havada takip mesafesinin normalin iki katına çıkarılması gerekmektedir. En önemli unsurlardan biri gaz ve fren pedallarına yumuşak basılmalı, ani direksiyon hareketlerinden kaçınılmalıdır. Manuel şanzımanlı araç kullananlar debriyaj pedalını dikkatli kullanmalı, pedal sertçe bırakmamalıdır. Otomatik şanzımanlı araç kullananlarsa hızlanmalarda asla gaz pedalına sonuna kadar basmamalı, buzlu ya da karla kaplı bir yokuş inerken mümkün olduğunca motorun frenleme gücünden faydalanılmalı, belirli aralıklarla fren pedalına hafifçe basılmalıdır. Kaymalara karşı zincir kullanılmalı, camlar buğulandığında ise yan camlardan birini hafifçe aralayarak havalandırmanın en sıcak konuma getirilmesi sağlanmalıdır. Öndeki aracın izinden giderek patinaj riskini de azaltılabilir. Vatandaşların genellikle toplu taşıma araçlarını kullanmanın en güvenli yol olduğu da unutulmamalıdır. Sürücü yaya ve yolcularımıza kazasız, sağlıklı ve mutlu günler geçirmelerini dileriz” şeklide konuştu.