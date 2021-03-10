Başkan Hamit Kılıç’tan kandil simidi ikramı

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçenin farklı noktalarında geleneksel kandil simidi ikram ederek vatandaşların Miraç Kandili’ni kutladı.

Sabahın erken saatlerinde mesailerine başlama hazırlığındaki Temizlik İşleri ve Fen İşleri Personeliyle bir araya gelip kandil simidi ikramında bulunan Başkan Kılıç, daha sonra ise Beşyol ve Atatürk Bulvarında esnaf ve vatandaşlara aynı ikramda bulunarak kandillerini tebrik etti. Başkan Kılıç’a, Meclis Üyesi Cemil Musaoğlu’da eşlik etti. Başkan Kılıç oldukça beğeni toplayan kandil simitlerinin hazırlanmasında katkısı bulunan İlçe Halk Eğitim Müdürü Hacı Avcı’yı da ziyaret ederek katkılarından ötürü teşekkür etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak “Kandiller, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı müstesna zaman dilimleridir. Bizlerde vatandaşlarımız ve personellerimizle pandemi kuralları çerçevesinde bir araya gelerek kandillerini kutladık ve ikramda bulunduk. Yüce Mevla’m, dünyamızı kasıp kavuran korona virüs illetinden bir an önce kurtulmayı bu güzel gecelerin hürmetine hepimize nasip etsin. Virüs salgınında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Tedavileri evlerinde ya da hastanelerde devam eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Vatanımızın bekası için şehadet şerbeti içen tüm kahraman şehirlerimizin mekânları cennet olsun, milletimize ve kıymetli aile mensuplarına sabırlar diliyorum. Bu gece vesilesi ile edilen duaların, yapılan ibadetlerin kabul olması temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Miraç Kandilini kutluyorum” dedi.

Başkan Kılıç Belediye Hizmet binasında görevli personele de Kandil simidi ikram ederek kandillerini tebrik etti.