Başkan Doğan’dan gençlere internet hediyesi

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede yaşayan gençlere ziyaret ve gezilerinde internet hediye edecek. 13-22 yaş arası gençlere verilecek ve tüm operatörlerde geçerli olacak internet hediyesi, kartlardaki aktivasyon kodunun okutulması ile kullanılabilecek.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede gerçekleştirdiği ziyaret ve gezilerde gençlere kitaplar, çocuklara oyuncak, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler veriyor. Son olarak hayata geçirilen internet kartı projesi ile Başkan Doğan, ziyaretlerinde gençlere 1 GB ve 2 GB internet hediye edecek. Tüm operatörlerde geçerli internet hediyesi, hazırlanan kartların üzerindeki aktivasyon kodunun okutulmasıyla kullanılabilecek. 13-22 yaş arası gençler bu hediyeden yararlanabilecek.

Her alanda her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ‘Gençlerimiz bizim için çok değerli, onları düşünerek böyle bir hediye oluşturduk. Biz Çarşamba Belediyesi olarak gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. İnternet hediye kartlarımızın, gençlerimiz için yararlı olacağı kanaatindeyim. İnternetin doğru kullanıldığında takdirde bilgiye ulaşma, haberdar olma noktasında çok yararlı olduğunu görüyoruz. Pandemi döneminde de online eğitime bolca tanıklık ettik, internetin eğitimdeki rolünün de biraz daha farkına varmış olduk. Günümüz bilgi çağı. Gençlerimiz en doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilsinler diye böyle bir şey düşündük. İnternetin yararları olduğu kadar zararları da var elbette. Ancak biz dijitalin içine doğan gençlerimizin interneti etkin ve doğru bir şekilde kullanacağına eminiz. Genç kardeşlerimiz internetlerini güzel günlerde kullansınlar” diye konuştu.