Başkan Doğan: “OSB’de iş alımları başladı”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Ardından Muhtarlık Hizmet Binalarının açılışını gerçekleştiren Başkan Doğan, “Yerel yönetimlerimizin yapı taşı muhtarlarımız ile birlikte, Çarşamba’mız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çarşamba için muhtarlar ile birlikte özveriyle çalıştıklarını ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Mahallelerimizdeki gözümüz kulağımız muhtarlarımızla bir araya gelerek ilçemize dair istişarelerde bulunduk. 143 mahallemizin tamamında muhtarlarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Çarşambamızda istihdamı arttırma adına Organize Sanayi Bölgemizde(OSB) çalışmalarımız sürüyor. İş alımları da başlamış durumda. İlçemizin altyapısını yenilemeye devam ediyoruz. Üstyapı ve yol çalışmalarımızda bir yandan devam ediyor. Bilimden sanata, eğitimden kültüre, istihdama her alanda Çarşamba’mız daha iyisini daha güzelini yapmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Doğan şöyle devam etti:

“Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla aramızda önemli bir köprü vazifesi görüyor. Gerek tüm mahallelerimize dair bilgi edinmek gerek yapılan faaliyetlerimizi anlatmak amacıyla muhtarlarımızla bir araya gelmeyi değerli buluyoruz. Vatandaşlarımızın muhtarlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesini sağlamak adına Muhtarlık Hizmet Binalarının belediyemiz koordinesinde yapım çalışmalarına başladık ve bazılarını tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bugün de açılışını gerçekleştirdik. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.”

Muhtarlık hizmet binaları açıldı

Düzenlenen programa; Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, ilçe protokolü ve mahalle muhtarları katıldı. Programın ardından Çarşamba Belediyesince yapımı tamamlanan 6 muhtarlık hizmet binasının açılışı gerçekleşti.