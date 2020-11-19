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Başkan Doğan: “İlçemizin önemli sorunlarından biri çözüme kavuşuyor”

Atık su arıtma tesisi alp yapı çalışmalarını inceleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçenin önemli sorunlarından birinin çözüme kavuştuğunu söyledi.

SAMSUN 19.11.2020, 16:02
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Başkan Doğan: “İlçemizin önemli sorunlarından biri çözüme kavuşuyor”

Atık su arıtma tesisi alp yapı çalışmalarını inceleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçenin önemli sorunlarından birinin çözüme kavuştuğunu söyledi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Meclis Üyeleri Hakan Köse, Cihangir Özakçaylı ve Yeşilırmak Mahalle Muhtarı Hüsnü Kuşak ile beraber atık su arıtma tesisi için yapılan basınçlı terfi hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Halit Doğan yaptığı açıklamada, "Şehrimizin en önemli sorunlarından biri olan kanalizasyonun arıtılması sorunu çözüme kavuşuyor. İlçemize hayırlı olsun” dedi.
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