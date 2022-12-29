Başkan Doğan: "Hem konforlu hem de modern daireleri Çarşambamıza kazandırıyoruz"

Çarşamba Belediyesi tarafından, ilçede doğru yapılanma ve yaşam konforunu artırmak adına hayata geçirilen Aşiyan Evleri’nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Çarşamba Belediyesi hayata geçirdiği projelerle ilçenin gelişimine ve kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyor. İnşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği Aşiyan Evleri, Çarşamba’ya değer katacak.

İlçenin Doğu Yaka’sında, Orta Mahalle’de yapımı süren Aşiyan Evleri, 17 bin metrekare alanda, 3 blok, 10 kat şeklinde yapılacak. 160 metrekare alanlı 72 adet 3+1, 190 metrekare alanlı 27 adet 4+1, toplamda 99 daire ve 13 adet iş yeri yapılması planlanıyor. Aşiyan Evleri’nde toplam inşaat alanı 23 bin metrekare.

“Çarşamba güzelleşiyor”

Modernliği ve estetiği ön planda tutan Aşiyan Evleri’nin ilçeye değer katacağını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde doğru yapılanma ve konforlu yaşam alanlarını oluşturmak adına hayata geçirdiğimiz Aşiyan Evlerimizin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Çarşambamız büyüyor, gelişiyor ve göç alan bir ilçe haline geliyor. İlçemizdeki yatırımlarımız devam ederken Çarşambamızdaki nüfus yoğunluğunu da baz alarak yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Aşiyan Evlerimiz bu kapsamda önemli bir değer olacaktır. Burada 3 bloklu bir inşaat çalışması yapıyoruz. Altında bin 500 metrekare dükkan, üstünde de 99 tane daire olacak. 3+1 ve 4+1 daire formatında Çarşambalı hemşehrilerimizin talep ettiği gibi ve istedikleri bir formatta dairelerimiz yükseliyor. Bu şekilde 3 tane bloğu Çarşambamızın hizmetine sunmuş olacağız. Hem konforlu hem modern daireleri Çarşambamıza kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.