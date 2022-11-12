Başkan Deveci’den öğrencilere ’ikamet’ çağrısı

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, üniversite öğrencilerine ikametlerini Atakum’a aldırmaları konusundaki çağrısını yineledi.

Başkan Cemil Deveci ve eşi Gülay Deveci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının temsilcileriyle bir araya geldi. Üniversiteli gençler, Başkan Deveci’ye taleplerini ve projelerini anlatarak çözüm önerilerinde bulundu.

“Katılımcı Bütçe” çalışmaları hakkında bilgi veren ve gençlere ikametlerini Atakum’a aldırmaları konusundaki çağrısını yineleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Sizin dört yıl bu kentin yaşam biçimine ve yönetimine müdahil olabilmeniz için ikametgahınızı aldırmanız çok önemli. Nüfusla paralel olarak artan belediye bütçesini üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları için kullanacağız. Atakum’un bir özelliği var. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin yaklaşık yüzde 5’i mezun olduktan sonra Samsun’da, Atakum’da kalmışlar. Burası önemli bir kent. Sizler de böyle bir kentte eğitim görüyorsunuz. Siz kendi alanınızda, biz kendi alanımızda görevlerimizi yapalım. Birbirimizi motive edelim ve yukarıya doğru yükseltelim” dedi.

“Değişimin öncüsü sizsiniz”

Gençlerin kendi geleceklerinde söz sahibi olmasının önemine değinen Av. Gülay Deveci, “Lütfen kendinizi ifade edin. Sahada dezavantajlı kadınlarla çalışıyoruz. Onların özgüvenlerini yakaladıklarını ve gözlerindeki pırıltıyı görmek benim için her şeye değer. Ben cumhuriyet sayesinde bu imkanlara daha rahat bir şekilde sahip oldum. Benden sonra gelecek nesle de ışık saçmam gerektiğini hissediyorum. Rol model değil, ışık saçmak. İnsanların elinden tutup aynı yere gelmesi için yardımcı olmamız gerekiyor. Bu yüzden gençler için daha fazla çalışıyorum. Değişimin öncüsü sizsiniz, bu ülkeye de değişim mutlaka gelmeli. Bunu siz sağlayacaksınız. Daha bilgili ve bu ülkeyi ileriye taşıyabilecek fikri olan insanları bir araya getirmeye çalışın” diye konuştu.