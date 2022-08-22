Başkan Deveci’den İstanbul çıkarması

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İstanbul’daki Samsunlular ile buluştu.

Başkan Av. Cemil Deveci ile eşi Gülay Deveci, İstanbul’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile görüşen Başkan Deveci, Samsunlu hemşehri derneklerinin yöneticileri ve üyeleriyle de bir araya geldi.

Samsunluların sorunları masaya yatırıldı

Cemil Deveci, Maltepe Belediyesi ve Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde Anadolu yakasında bulunan Samsunlu hemşehri dernekleriyle bir araya geldiği buluşmada, İstanbul’da Samsunluların kültürel varlıklarını koruyabilmeleri, İstanbul’un kent kültürüyle bütünleşebilmeleri ve kent yöneticileri ile organik bağ kurabilmeleri için atılacak adımlarla ilgili görüşmeler yaptı. 4 federasyon, yaklaşık 65 derneğin temsilcilerinin ve üyelerinin katıldığı buluşmalarda hemşehri derneklerinin problemleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Buluşmaya katılan hemşehri dernekleri temsilcileri Başkan Deveci’ye teşekkür ederek Samsun’dan bir belediyenin ilk kez kendilerine yakınlığını ve sıcaklığını hissettirdiklerini belirterek ilerleyen dönemde İstanbul’da faaliyet gösteren hemşehri dernekleriyle bir komisyon kurup Atakum Belediyesi iş birliği ile daha büyük bir Samsunlular buluşması örgütlemek istediklerini söyledi. Dernek temsilcileri aynı zamanda İstanbul’da yaşayan Samsunluların yoğun olarak yaşadığı ilçe belediyelerini de bu iş birliğine dahil ederek daha fazla Samsunlu vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Deveci ise böyle bir birlikteliğe seve seve öncülük edeceğini belirterek konuyla ilgili çalışmalara hemen başlanmasını istedi.

Samsunluların dayanışma örneği

Başkan Deveci yaptığı konuşmada memleketten selam getirdiğini söyleyerek, “Burada büyük bir dayanışma örneği gösteriyorsunuz. Samsunluların sivil toplum kuruluşu çatısı altında bir araya gelmesi ve kültürlerini Samsun’dan uzakta da yaşatması çok değerli. Bu dayanışmayı sağladıkları için dernek yöneticisi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Daha fazla hemşehrimizin derneklerin çatısı altında bir araya gelip dayanışmayı büyütmesi için elimizden gelen her çalışmayı yapmaya hazırız” dedi.

Buluşmaya ayrıca Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ve belediyelerin temsilcileri katıldı.