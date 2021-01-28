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Başkan Deveci’den haciz tepkisi: “Ben çadırda da hizmet veririm”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediyenin halka hizmet sağladığı ek binalarının hacizle karşı karşıya gelmesine tepki gösterdi. Başkan Deveci, “Bu hukuk dışı bir şey. Kamu binasını satacaksanız buyurun Atakum Belediyesi’nin hizmet verdiği binayı satın. Ben çadırda da hizmet veririm” dedi.

SAMSUN 28.01.2021, 18:11
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Başkan Deveci’den haciz tepkisi: “Ben çadırda da hizmet veririm”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediyenin halka hizmet sağladığı ek binalarının hacizle karşı karşıya gelmesine tepki gösterdi. Başkan Deveci, “Bu hukuk dışı bir şey. Kamu binasını satacaksanız buyurun Atakum Belediyesi’nin hizmet verdiği binayı satın. Ben çadırda da hizmet veririm” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediyesi’nin restoran, yemekhane, nikah ve düğün salonu gibi birçok alanda hizmet verdiği ek binalarına gelen haciz kararına tepki gösterdi. Kamunun faydalandığı ve belediye hizmetleri için olmazsa olmaz binaların haczinin hukuk dışı olduğunu belirten Başkan Deveci, “Kamu binasını satacaksanız buyurun Atakum Belediyesi’nin hizmet verdiği binayı satın. Yurttaşa hizmet verilen binaları satacaksanız, Atakum Belediye Başkanı olarak ben davet ediyorum. Hizmet binasını satsınlar. Ben çadırda da hizmet ederim. Halka hizmet verdiğim yer ayrı, belediye çalışanlarının olduğu yer ayrı. Belediye çalışanlarının hizmet ettiği yer burası ama biz çadırda da hizmet veririz” diye konuştu.

Kamu hizmet binasının satışına karar verildi

Atakum Belediyesi’nin daha önce de birçok hacizle karşı karşıya geldiğini hatırlatan Başkan Deveci, “Ama bu başka. Başkalığı şurada: Borcumuz var. Ödemeliyiz ve ödemek için de gayret gösteriyoruz. Asıl sorun kamu hizmet binalarının satışına karar verilmesi. Ben 30 yıllık avukatım, bu süre boyunca böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yeni oluyor bu. Kamu hizmet binalarının satışına karar veriliyor. Birisi bizim belediye personelimizin yemekhanesi, pandemi sürecinde karantinadaki yurttaşlarımıza o binada hazırlanan yemekleri ulaştırıyoruz ve bu belediye kurulduğundan bu yana cenaze evlerine götürülen yemekler yine burada yapılıyor. Bu belediyenin vazgeçilmez, olmazsa olmaz kamu hizmetlerinden birisi. İcra memuru kimseye sormadan geliyor ve tespit yapıyor. Mahkeme de icra memurunun raporuna dayanarak, bizim itirazlarımızı ve sunduğumuz belgeleri kâle almadan karar veriyor. Bu hukuk dışı bir şey. Kamu binasını satacaksanız buyurun Atakum Belediyesi’nin hizmet verdiği binayı satın. Yurttaşa hizmet verilen binaları satacaksanız, Atakum Belediye Başkanı olarak ben davet ediyorum. Hizmet binasını satsınlar. Ben çadırda hizmet ederim. Halka hizmet verdiğim yer ayrı, belediye çalışanlarının olduğu yer ayrı. Belediye çalışanlarının hizmet ettiği yer burası ama biz çadırda hizmet veririz. Ama kamuya hizmet verdiğimiz yerleri satmaya kimsenin hakkı yok” ifadelerini kullandı.

“Devlet kredi açmalı”

Başkan Deveci, “Atakum halkının parasını, malını çalmıyorum, çaldırmıyorum” diyerek şu şekilde sürdürdü: “Kimseye de yedirmeyeceğim. İki yıldır yapmaya çalıştığım şey bu. Seçimden önce de bu sözü vermiştim. Atakum Belediyesi’nin borcu var, evet. Devletten kredi talep ettik. Sadece bizim değil, tüm belediyelerin esnafa borcu var. Bu sıkıntılı dönemde bizde, diğer belediyelerde borçlarını ödeyebilsin. Devlet bize kredi açsın. O belediye başkanları da han, hamam yaptırmasınlar esnafa olan borçlarını ödeyebilsinler. Ticaret, sanayi ve esnaf odaları belediyelerden, kamu kuruluşlarından alacakları olan üyelerine destek olsunlar. Devlet buna bir çözüm bulsun. Burası devletin bir organı, biz elbette borcumuzu ödeyeceğiz ama devletin hizmet alanlarını yok pahasına satarak değil. Buna tüm gücümle engel olmaya çalışacağım.”
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