banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma
HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma
Elektrikli araçlar tüketici araştırma sonuçları yayınlandı!
Elektrikli araçlar tüketici araştırma sonuçları yayınlandı!
Moody’s İslami finansı işaret etti!
Moody’s İslami finansı işaret etti!
Korsan emlakçılar yandı
Korsan emlakçılar yandı
banner448

Başkan Deveci’den ekiplere teşekkür belgesi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, karla mücadele için 24 esasıyla çalışarak vatandaşların kar yağışından mağdur olmamaları adına yoğun mesai yapan belediye çalışanlarına teşekkür belgesi verdi. Başkan Deveci, “Zor şartlarda hizmet etmeye çalışıyoruz. Başarı buradan çıkar arkadaşlar” dedi.

SAMSUN 23.02.2021, 16:55
2
Başkan Deveci’den ekiplere teşekkür belgesi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, karla mücadele için 24 esasıyla çalışarak vatandaşların kar yağışından mağdur olmamaları adına yoğun mesai yapan belediye çalışanlarına teşekkür belgesi verdi. Başkan Deveci, “Zor şartlarda hizmet etmeye çalışıyoruz. Başarı buradan çıkar arkadaşlar” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan ve Atakum kent merkezi ile yüksek kesimlerinde de görülen yoğun kar yağışıyla birlikte 24 saat esasıyla çalışan belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek tüm personele teşekkür belgesi verdi. Yağışın günler öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak adeta teyakkuza geçen toplamda 36 araç ile 150’den fazla personeli kapsayan ekipler, kar yağışının devam ettiği günler boyunca ve sonrasında yaşanabilecek olası buzlanmalara karşı trafik ve yaya güvenliğini sağlamak için kar küreme, yol-kaldırım tuzlama çalışmaları yaparken, yüksek mahallelerde de kalınlığı 1.5 metreye ulaşan kar nedeniyle kapanan yolların açılması için mücadele verdi. Aynı zamanda pazaryerlerinde soğuk havada çalışan esnafa bir nebze destek olmak için sıcak çorba ikram eden ekipler sokakta yaşayan hayvan dostları da unutmayarak kar altında aç kalma tehlikesi geçirebilecek kedi ve köpekler için besleme noktalarına mama takviyesi yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya gelen Başkan Deveci’ye yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı sunum yapıldı. Sunumun ardından belediye çalışanlarına seslenen Başkan Deveci, “Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Zor şartlarda hizmet etmeye çalışıyoruz. Belediyede birlik ve bütünlük sağlayabilirsek, hizmete odaklanabilirsek başarı buradan çıkar arkadaşlar. Hizmet ettiğimiz sokağını süpürdüğümüz insanların hangi partiye oy verdiğine bakıyor muyuz? Aklımıza geliyor mu? Gelmemeli. Biz belediye çalışanıyız. Her zaman söylüyorum belediye çalışanları özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarından sonra en riskli, aldıkları maaşı fazlasıyla hak eden gruptalar. Haklarının bu ülkeyi yönetenler tarafından bilinmesi gereken, sadece yüzyıldan yüzyıla pandemi olduğunda hatırlanması gereken meslek grubu olmadığını bilmeleri lazım. Yerel yönetimlerde seçimlerin yaşanması ve siyasetin olması nedeniyle burası da küçük lokal bir bölge olduğu için siyaset daha çok çalışanlar üzerinde tepiniyor. Bundan evvel hep öyle oldu, A partisi B partisi C partisi hiç önemli değil. Siyasetin anlayışını da değiştirmemiz gerekli. Siz atanarak geliyorsunuz ben seçilerek geliyorum. Siz ömür boyu veya emekli olana kadar buradasınız ben seçildiğim süre boyunca. Ben bu sürenin kıymetini bilmek durumundayım siz de ‘Burası benim ekmek teknem, ben çoluğumun çocuğumun geleceğini buradan kazanıyorum. Bunun karşılığında da bu halka hizmet ediyorum. Halka doğru hizmet edersem, aldığımı hak edersem ben Atakum’da eşim kolumda çocuklarımla birlikte alnı açık, başım dik gezerim’ diyebilirsiniz. Bu konuda benim bir tereddüttüm yok. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Müdürlüklerimizden hiçbir şikayetim yok. Muhtarlarımız ayrı ayrı aradılar, yurttaşlarımız sosyal medyadan ulaştılar. Hepsi özellikle karla mücadele çalışmalarınızdan çok memnun olduklarını söylediler. Ustasıyla sahada çalışan personeliyle hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dayanışma içerisinde, tuttuğunu koparan bir anlayışla işimize asılırsak komşularımızı rahat ettirebiliriz. Birlikte Atakum’u yaşanabilir bir kent olarak tutabiliriz” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 22 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Arsenal 25 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 24 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19