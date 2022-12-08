Başkan Deveci’den dayanışma çağrısı

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Karadeniz Bölgesi’nin ilk gıda bankası olan AtaMarket Gıda Bankası’nın ihtiyaç sahiplerinin başvurularının artması nedeniyle bağışçıların desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Başkan Cemil Deveci, Karadeniz Bölgesi’nin ilk gıda bankası olarak 2020 yılında faaliyete geçen ve binlerce ihtiyaç sahibi aileye yardımseverlerin desteğini ulaştıran AtaMarket Gıda Bankası için dayanışma çağrısı yaptı. Market konseptindeki gıda bankasından yararlanıcılar her ay kartlarına tanımlanan puanlarla bir evin ihtiyacı olabilecek 200 kalemden fazla ürünün yanı sıra kıyafet ve kırtasiye ürünlerine de ulaşabiliyor. Başkan Deveci, son dönemde daha fazla ihtiyaç sahibinin AtaMarket Gıda Bankası’ndan faydalanmak için başvuru yaptığını söyleyerek yapılacak bağışlarla hem fazla aileye ulaşabileceklerini hem de dayanışmanın güçlenebileceğini kaydetti.

“Yüzlerce ailenin ihtiyacı karşılanıyor”

AtaMarket Gıda Bankası’nın bağışçıların katkılarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Deveci, “Buraya belediye bütçesinden katkı sağlamıyoruz. Ancak eksiklerimiz var. Yüzlerce ailenin ev ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gıda bankamızın desteğe ihtiyacı var. O nedenle Samsunlu hemşehrilerimizden AtaMarket Gıda Bankası’nın ihtiyaçlarını karşılamak konusunda yardımlarını talep ediyorum. Buraya yaptıkları yardım karşılığında alacakları makbuzla yapılan destek vergiden muaf tutulabiliyor. Yapacakları destekle hem dayanışmayı güçlendirmiş oluruz hem de daha fazla ihtiyaçlı aileye ulaşırız” dedi.

“Bir elin verdiğini diğeri görmüyor”

AtaMarket Gıda Bankası’nın uluslararası bir sistem olduğunu hatırlatan Başkan Deveci, “Karadeniz Bölgesi’nde ilk defa Atakum’da kuruldu. Kurulduğu günden bu yana büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Hayırsever yurttaşlarımız güven içerisinde buraya destek oldu. Şimdi yeniden komşularımızı dayanışmaya davet ediyorum. Çünkü ülkemiz zor koşullardan geçiyor. Gelir düzeyi düşük aileler ne yazık ki Atakum’da da var ve geçinmekte zorlanıyorlar. Çocuklarımızın beslenme zorlukları var. Yeterince beslenemiyorlar. Burada bir elin verdiğini diğer el görmüyor. Kurumsal bir yer. Yardımseverlerin yardıma ihtiyaç duyan ailelere ulaşabilecekleri en temel kurumlardan birisi. Tüm Samsunluları bağışta bulunmaya davet ediyorum” diye konuştu.