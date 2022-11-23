Başkan Deveci’den AtaÇocuklu öğretmenlere kutlama

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, AtaÇocuk Çocuk Gelişim Merkezi öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Başkan Deveci, “Merkezlerimizde uzmanlarımız marifetiyle ailenin yaşamını kolaylaştıracak tedbirler alıyoruz” dedi.

Başkan Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci ile Atakum Belediyesi tarafından kente kazandırılan AtaÇocuk Çocuk Gelişim Merkezi öğretmenleriyle bir araya gelerek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenleri sınıflarında tek tek ziyaret eden Başkan Deveci, AtaÇocuklu miniklerle de bir süre sohbet etti. Başkan Deveci daha sonra öğretmenlerle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü pastası kesti.

"Eğitime önem veriyoruz"

Öğretmenlerin AtaÇocuk Çocuk Gelişim Merkezlerinde çok değerli çalışmalar yaptığını söyleyen Deveci, “Öğretmenlik mesleği içerisinde insan ve çocuk sevgisi olmadan yapılmayacak kutsal bir görev. Ben de Eğitim Enstitüsü mezunuyum. Öğretmenlik yapmadım ama benim de meslektaşım sayılırlar. Meslektaşlarımı kutluyorum. AtaÇocuk Çocuk Gelişim Merkezleri’nde eğitime önem veriyoruz. Amacımız çocukları eğitmek. Çocuklarla birlikte aileyi de izliyoruz. Uzmanlarımız marifetiyle ailenin yaşamını kolaylaştıracak tedbirler alıyoruz” diye konuştu.