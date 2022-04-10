Başkan Deveci ve Atakum Kent Konseyi polislerle iftar yaptı

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Atakum Kent Konseyi, Polis Haftası’nı nöbetçi polis memurlarıyla iftar yaparak kutladı.

Samsun’da, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177’nci yılı farklı etkinliklerle kutlandı. Bu çerçevede Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci ve Prof. Dr. Şevket Özkaya yönetimdeki Atakum Kent Konseyi polislerle iftar programı gerçekleştirdi. Atakum Denizevleri Şehit İrfan Sadık Kocabaş Polis Karakolu’na giden Başkan Deveci ve Atakum Kent Konseyi burada oruçlarını polis memurları ile birlikte açtı.

Başkan Cemil Deveci yaptığı açıklamada, "Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 177. yıldönümü kutlu olsun. Görevleri başında şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyor ve halkımızın huzuru için gece-gündüz çalışan kahraman polislerimize sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi.

Etkinlikte konuşan Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise, “Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177’nci yıl dönümü nedeniyle Atakum Kent Konseyi tarafından düzenlenen iftar programında Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci, eşi Av. Gülay Deveci, Atakum Denizevleri Şehit İrfan Sadık Kocabaş Polis Merkezi’nde nöbetçi polis memurlarımız ile buluştuk. Huzur ve güvenimizin teminatı polis teşkilatımız 177. yaşında olması nedeniyle en zor zamanımızda ilk aklımıza gelen değerli polislerimizle Ramazan’ın huzurunu paylaşmak için iftar yapmayı düşündük. Sağ olsun emniyet müdürümüz ve görevli polis memurlarımız bu davetimizi kabul ettiler. Polis demek huzur ve güven demektir. Bundan sonra da bunu Atakum Kent Konseyi olarak birlikte kutlamayı amaçlıyoruz. Bu dönem de Ramazan’a geldiği için iftar yaptık. Bundan sonra da Polis Haftası’nı coşku ile kutlamak istiyoruz” diye konuştu.

Polis memurları ise programdan dolayı Başkan Deveci ve Atakum Kent Konseyi’ne teşekkür etti.