Başkan Deveci: “Kaçak inşaatı bildirmemek kente karşı suç işlemektir”

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, kaçak inşaatı bildirmemenin kente karşı suç işlemek olduğunu söyledi.

Atakum Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi’nde sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapılan toplantıda görüşülen 9 madde oybirliği ile kabul edildi.

“Yapı denetim zabıtası bilfiil sahada olacak”

Gündem maddeleri arasında yer alan imar planı değişikliği teklifinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Deveci inşaat sektöründe tüketicinin korunması gerektiğini belirterek, “Tüketici devlete ve yapı denetim ofislerine güveniyor. Mesela ben bir alıcı olsam, proje üzerinden daire alsam ve bittiğinde çarpık bir yapı ile karşılaşsam hem belediyeden hem de yapı denetim firmalarından bunun bedelini tazmin ettirebilirim. Belediyenin böyle bir sorumluluğu var. Denetim mekanizmasını sıkı tutarak, müteahhitten müteahhide ayrım yapmayarak, ama onların da işlerini kolaylaştırarak, çünkü onların da kente katkıları olduğu için yatırım yapmalarını istiyoruz. Ancak düzgün bina yaparak kentin estetiğini de bozmayacakları bir sistem istiyoruz. Müteahhitler şu anda çok şikayetçi değiller. Düzen yavaş yavaş oturdu. Biz ayrıca kaçakla mücadele bir yöntem daha belirledik. Belediye çalışanlarının tümünün oturdukları adresleri tespit ettik. Çalışanlarımıza ve muhtarlarımıza görev verdik. Gelip giderken gördükleri kaçak inşaatları bildirmelerini istedik. Çünkü bu bir kamu ve yurttaşlık görevi. Bu, ihbar etmek veya muhbirlik yapmak değil. Sokağınızda komşunuz kaçak inşaat yapıyor ve siz görmezden geliyorsanız yurttaşlık görevini yerine getirmiyorsunuz demektir. Kaçak inşaatı yapan komşunuzla birlikte kente karşı suç işliyorsunuz demektir. Bunu avukat kimliğimle söylüyorum. Rıza kanununda belli suçlar için var. Bu da devlete ve kamuya karşı işlenen bir suçtur. Burada da var. O yüzden kaçak inşaatları bildirmelisiniz. Belediye çalışanlarımız kendi oturdukları sokaktan sorumlular. Şimdi bilfiil görevlendirilmiş Yapı Denetim Zabıtalarını da sahaya süreceğiz hem kaçak inşaatı hem de mevcut yapıları denetleyerek tüketicilerin korunmasına ilişkin sorumluluklarımızı yerine getireceğiz” dedi.

Mecliste suça karşı birlik

Atakum Belediye Meclisi’nin tüm parti gruplarıyla Atakum’a işlenecek suçların ve imara karışacak kurnazlıkların karşısında olduğunu belirten Başkan Deveci, şunları söyledi:

“Atakum Belediyesi, yapı denetim firmaları, meslek mensubu arkadaşlarımız, herkes kente karşı suçu önleyici görevlerden sorumlular. Bir de bunu biraz daha genişlettik, muhtarlarımızı, tüm belediye çalışanlarımızı, bir adım ötesi yurttaşlarımızı da kentimizde suça karşı sorumlu hale getirdik. Herkes yurttaşlık görevini yapsın. Komşusunun suç işlemesine izin vermesin. Huzur ve mutluluk içerisinde yaşayabileceğimiz bir kenti hep birlikte oluşturalım. Atakum Belediye Meclisi’nin bu konuda kararlılığı var. Bunu tüm Türkiye’ye duyuruyorum.”