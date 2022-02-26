Başkan Deveci: “Her tarafımız ateş çemberi"

"Atatürk’ü Anlamak" konulu konferansta konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Her tarafımız ateş çemberi. Atatürk tüm sınırdaki ülkelerle barış anlaşması imzalamış. Türkiye’nin dışındaki bizim coğrafyamız içinde bulunan uluslara da Atatürk’ü anlatmamız gerekiyor" dedi.

Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen "Atatürk’ü Anlamak" konulu konferanslardan ilki bugün yapıldı. “İslam’da Hilafet ve Atatürk” alt başlığındaki ilk konferans bugün Atakum Belediyesi Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsrafil Balcı konuya ilişkin salona hitap etti. İsrafil Balcı, Onur Anıtı’na saldırı yapıldığı bir dönemde Atatürk’ü anlatmanın çok daha önem kazandığını belirterek organizasyon için Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’ye teşekkür etti.

“Her tarafımız ateş çemberi"

Başkan Cemil Deveci ise “Her tarafımız ateş çemberi. Niye Mustafa Kemal Atatürk diye sorarsanız, öncelikle bir asker. Ömrü savaş meydanlarında geçmiş. Ülkesini elinden kurtardığı Anzak askerlerinin analarına yazdığı mektubun dünyada bir örneği yok. Ülkesine kast etmiş çocukların askerlerin analarına ‘Sizin çocuklarının bizim çocuklarımızla koyun koyuna yatıyorlar, onlar artık bizim çocuklarımız’ diyor. Bundan daha derin, bundan daha samimi barış çağrısı ne olur? 1923’ten bu yana Yunanistan’dan başlamış, İran’a kadar, Libya’ya kadar tüm sınırdaki ülkelerle barış anlaşması imzalamış. Kadınlara, gençlere bunu anlatmamız gerekiyor. Sadece Türkiye’ye değil. Türkiye’nin dışındaki bizim coğrafyamız içinde bulunan uluslara da Atatürk’ü anlatmamız gerekiyor. Onların da geleceği, onların da kaderi Atatürk’üm çizdiği bu coğrafyaya çizdiği yolu takip etmekten geçiyor” diye konuştu.

Atakum Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na kadar Atatürk’ü konu alan 5 konferans gerçekleştirilecek.