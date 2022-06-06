Başkan Deveci: “Doğanın dengesini biz bozuyoruz”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Doğanın kendi dengesinde bir sorun yok, o dengeyi biz bozuyoruz” dedi.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi, DenizTemiz Derneği / TURMEPA iş birliğinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde “Deniz Varsa Hayat Var” isimli etkinlik düzenlendi. Atakum sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte çevre ve deniz temizliğine dikkat çekildi. Oyun, yüz boyama, ritim, balık boyama atölyeleri ile çocuk hakları oyun halısı etkinlikleri de kutlamaya renk kattı.

Etkinlik kapsamında sahilde açık hava paneli de gerçekleştirildi. Temiz Çevre Sağlıklı Kent başlıklı panelde, Doç. Dr. Özgür Baytut, “Küresel Isınmanın Denizlerimiz Üzerinde Etkisi”, Prof. Dr. Ayşen Kuleyin, “Neden Geri Dönüştürmeliyiz?”, Atakum Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Üyesi Mehmet Emin Yaşar ise “Vatandaş Gözüyle Görünen Görünmeyen Atıklar” konularında katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

İnsan bedeninin ve ruhunun yaşadığı çevrenin aynası olduğunu söyleyen Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Ruhsal ve bedensel sağlığımız için yaşadığımız çevrenin temiz olması gerekiyor. O yüzden sağlıklı bir nesil istiyorsak sağlıklı bir çevremiz olmalı. Ben akciğer doktoruyum, her defasında yarım litre nefes alıyorsunuz. Bir insan normal bir günde yaklaşık 20 bin kere nefes alıyor. Yani siz günde 10 bin litreyi akciğerlerinize alıyorsunuz ve geri veriyorsunuz. Akciğerleriniz bu nefesi filtre ediyor. Yani bu sizin her şeyinizi etkileyecek bir konu” diye konuştu.

“Atakum’u temiz tutun”

Yaptığı konuşmada temiz çevre ve kentin önemine dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Temiz çevre ve sağlıklı kent, kent yaşamı başladığından bu tarafa bir sorun. Sürekli bunun çözümü ve daha sağlıklı daha temiz bir kent oluşturmak için gayret gösteriliyor ama bir türlü üstesinden gelinemiyor. Bu tip toplantılarla farkındalık oluşturmak özellikle gençleri ve kentlileri eğitmek, onları temiz bir kent yaşamından sorumlu olduklarını hissettirmek gerekiyor. Kendi kirlettikleri kentte, parklarda kendilerinin ya da yakınlarının oturacağını bilmesi gerekiyor. Bu toplantıları o yüzden daha sık yapmamız lazım. Özellikle geri dönüşüm, iklim değişikliği hakkında farkındalık oluşturmalıyız. Karadeniz’in suyu azalıyor, Van Gölü’nün suyu üç metre çekilmiş, Tuz Gölü de öyle. Anadolu’da ırmaklar kuruyor, su azalıyor ve iklim değişiyor. Bunu biz insan eliyle yapıyoruz. Oysa doğanın kendi dengesinde bir sorun yok, o dengeyi biz bozuyoruz. Kendi yaşadığımız evrenin dengesini bozuyoruz. Kendi sağlığımızı da riske atıyoruz. Bu toplantılarla da ‘Kirletmeyin’ demeye çalışıyoruz. Kirletmeyin, Atakum’u temiz tutun” diye konuştu.

Programa ayrıca Başkan Deveci’nin eşi Av. Gülay Deveci, Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kübra Küçük, Atakum Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.