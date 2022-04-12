Başkan Deveci: “Dayanışmayla bu yükün altından çıkarız”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Muhtarlar Meclisi’nde muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Deveci, “Dayanışmayı sağlayabilirsek, bu yükün altından çıkarız. Bu yükü birlikte taşıyabilme gücümüz var” dedi.

Atakum Belediyesi Muhtarlar Meclisi, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında toplandı. Atakum’da görev yapan muhtarların yoğun ilgi gösterdiği meclis toplantısına Atakum Belediye Meclisi üyeleri, belediye başkan yardımcıları, başkan danışmanları ve birim müdürleri de katıldı. Başkan Deveci, toplantıda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verirken yeni projelerle ilgili de fikir alışverişinde bulundu. Muhtarların mahalleleriyle ilgili taleplerini tek tek dinleyen ve not alan Başkan Deveci, “Önceliklerimizi birlikte planlayalım. Taşın altına elimizi birlikte sokacağız, yükün altına birlikte gireceğiz. Böyle bir dayanışma sağlayabilirsek, bu yükün altından çıkarız. Bu yükü birlikte taşıyabilme gücümüz var” ifadelerini kullandı. Toplantının ardından Başkan Deveci, Av. Gülay Deveci ve belediye yöneticileri muhtarlarla iftar yaptı.

“Hepiniz belediye başkanısınız”

Belediyenin mali durumuyla ilgili muhtarlara detaylı bilgi veren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Başkan Deveci, “Bu sene kırsal mahallelerde gerçekleştirilecek su çalışmalarının ardından biz de yol çalışmalarını yapacağız. Özellikle dokuz mahallemizde yoğunluğumuz olacak. Benim belediye başkanı olarak değil bir komşu olarak sizden isteğim var; çünkü hepiniz de ayrı ayrı birer belediye başkanısınız. Benim sorumluluğum neyse sizin de o. Hepiniz Cemil Deveci olmak durumundasınız. Var olan bütçemizi ve olanaklarımızı birlikte en ihtiyaçlı, en öncelikli hangi mahalle ise el birliği ile oradan başlayarak ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Önceliklerimizi birlikte planlayalım. Taşın altına elimizi birlikte sokacağız, yükün altına birlikte gireceğiz. Böyle bir dayanışma sağlayabilirsek, bu yükün altından çıkarız. Bu yükü birlikte taşıyabilme gücümüz var” ifadelerini kullandı.