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Başkan Deveci: “Çocuklar bizim geleceğimiz”

AtaÇocuklu miniklerin velileriyle kahvaltı programında bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların yaşayabileceği, parklarında bahçelerinde oynayabileceği mutlu olabileceği bir Atakum geleceği planlamaya çalışıyoruz” dedi.

SAMSUN 24.10.2021, 17:31
Başkan Deveci: “Çocuklar bizim geleceğimiz”

AtaÇocuklu miniklerin velileriyle kahvaltı programında bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların yaşayabileceği, parklarında bahçelerinde oynayabileceği mutlu olabileceği bir Atakum geleceği planlamaya çalışıyoruz” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve eşi Av. Gülay Deveci, AtaÇocuk Anaokulu tarafından düzenlenen kahvaltıda öğrenci velileri ile bir araya geldi. Başkan Deveci, Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kahvaltıda veliler ile bir süre sohbet etti. Mevlana ve Atakent’te şubeleri bulunan AtaÇocuk Anaokulu’nun velileri, kahvaltı programıyla eğitim öğretim dönemi ile ilgili temennilerini Başkan Deveci’ye anlattı.

“Onlar için siyaset yapıyorum”

Başkan Deveci yaptığı konuşmada Atakum’u çocukların mutlu bir şekilde yaşayacağı bir kent haline getirmek için çalıştıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi: “Sizin çocuklarınıza sizin kadar bakmaya çalışıyoruz. Aramızda kan bağı yok. Kan bağının gücünü bugüne kadar tespit edilmiş bir bilim dalı yok. Kim çocuğa daha çok sarılırsa o çocuk onun. Biz sizin çocuklarınıza o yürekle sarılıyoruz. Sizin çocuklarınız bize teslim edildiği andan itibaren bizim. Biz onlar için varız ve onlar için uğraşıyoruz. Ben onlar için siyaset yapıyorum. Onların yaşayabileceği, parklarında bahçelerinde oynayabileceği mutlu olabileceği bir Atakum geleceği planlamaya çalışıyoruz. O çocukların anası babası olarak sizin partinizi ve kime oy vereceğinizi hiç merak etmiyorum. Bu kentin çocuklarınızın rahat ve huzurlu bir şekilde oynayabileceği, okula gidebileceği, geleceklerini kendilerinin belirleyebileceği bir kent ve ülke olabilmesi için gece gündüz çalışmalısınız. Her yerde söylüyorum ben siyaset kurumlarından, partilerden vazgeçtim. Çocuklarımız bizim partimiz ve geleceğimiz. Onlar için sandığa gideceğiz, oy kullanacağız. Onlar için Atakum Belediyesi’ne emlak vergilerinizi günü gününe ödeyeceksiniz. Biz o parayla park yapacağız, bahçe yapacağız, yol yapacağız. Evden çıkarken ‘Ben çocuğum için bir adım atıyorum’ deyip çıkmalısınız. Ben öyle yapıyorum. Çünkü benim çocuklarımın biri dünyanın bir ucunda diğeri öbür ucunda. Onların hasretiyle milletin çocuğuna nutuk atmaya çalışıyorum. Olmaz böyle şey. Çocuklarımızın kendi ülkelerinde mutlu, huzurlu geleceğini bulabilmiş halde bu ülkeyi yönetiyor olmak gerekiyor. Bizim yaş kuşağımız orayı atladığından hep buradan başlıyorum. Siz bana göre daha gençsiniz. Sorumluluklarınızı hatırlatıyorum. Gece gündüz çalışın istiyorum.”

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