Başkan Deveci: “Bu şehre sahip çıkalım”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, meslek odalarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda şehre sahip çıkma vurgusunda bulundu.

Katılımcı bütçe toplantılarına devam eden Atakum Belediyesi’nde Başkan Cemil Deveci, Samsun Akademik Odalar Birlikteliği (SAOB) ile bir araya geldi. 15 meslek odasının katılımıyla gerçekleşen toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.

Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıda meslek odaları temsilcileri Atakum için görüş ve fikirlerini Başkan Deveci’ye yüz yüze aktardı. Samsun Akademik Odalar Birlikteliği Dönem Sözcüsü Cevat Öncü, “Herkesin eleştirisi, fikri değerli ama biz biraz daha geniş ve mesleki perspektiften bakarak daha somut, uygulanabilir ve gerçekçi ama bir o kadar da eleştirel yaklaşımlarımızı çekinmeden ortaya koymamız lazım” dedi.

“Bu şehrin sahibi biziz dememiz gerekiyor”

Tarımda damla sulama ve yağmurlama eğitimleri, nitelikli tarım alanlarının korunması, temiz enerji çalışmaları, Atakum’daki heyelan riskine karşı alınabilecek tedbirler, sosyal belediyecilik, kırsal mahallelerde tarımın desteklenmesi, kentte nefes alınacak alanlar oluşturulması gibi konuların tartışıldığı toplantıda Başkan Deveci, herkesten ilçeye sahip çıkmasını istedi. Meslek odalarının kente katkılarının önemli olduğunu vurgulayan Deveci, şunları söyledi:

“Sizler de belediye meclislerinin oluşumuna, bu kentlerin düzenlenmesine katkı verin. ‘Bu şehrin sahibi biziz. Hem mühendisiz hem de Samsun’da oturuyoruz, kent bizim’ dememiz gerekiyor. Bu şehre sahip çıkalım. Atakum’dan bir kalkınma, sürdürülebilir yeni bir kent anlayışı başlatamayacaksak hatta yerel yöneticilerin siyaset anlayışını ve siyaset ahlakını belirleyemeyeceksek bizde bir eksik var demektir. Bu toplantıları mesleki odalarla, sitelerle, mahallelerle ve bütçeden yararlanması gereken kesimlerle sürdüreceğiz. Bütçenin içerisindeki öncelikleri birlikte planlayacağız.”