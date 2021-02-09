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Başkan Demirtaş’tan Yeşilyurt’a teşekkür plaketi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, istihdama verdiği katkıdan dolayı Yeşilyurt Grup’a teşekkür plaketi verdi. Demirtaş, şehre değer katan isimleri onurlandırmak adına ödül takdim etmekten gurur duyduklarını söyledi.

SAMSUN 09.02.2021, 16:06
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Başkan Demirtaş’tan Yeşilyurt’a teşekkür plaketi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, istihdama verdiği katkıdan dolayı Yeşilyurt Grup’a teşekkür plaketi verdi. Demirtaş, şehre değer katan isimleri onurlandırmak adına ödül takdim etmekten gurur duyduklarını söyledi.

İlkadım ilçesinde esnaf ve iş adamları ile iletişim içinde olan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi’ni ziyaret etti. Özel Kalem Müdürü Nevzat Özenç ile birlikte gerçekleştirilen ziyaretin ilk durağı Yeşilyurt Demirçelik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt oldu. Başkan Demirtaş’ı kapıda karşılayan Hikmet Yeşilyurt kurum hakkında bilgi verdi.

“Şehrimizin kalkınması için yapılan çalışmaların destekçisiyiz”

Samsun için gurur veren bir şirket olduğunu söyleyen ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Demirçelik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt, "Samsun iş potansiyeli yoğun olan bir kentimiz. Bu açıdan bakıldığında iş adamlarımıza büyük görevler düşüyor. İş dünyasının temsilcisi konumunda olan bizler iş adamı ve sanayicilerin yaşadığı sorunları gerek yerel yönetim olarak sizlere gerekse hükümete iletme noktasında sorumluluklarımız bulunuyor. İş adamaları olarak bizler şehrimizin kalkınmasında ve istihdama destek olma noktasında koordineli bir şekilde yerel yönetimlerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.

"Gelişen ilkadım için el birliği ile çalışıyoruz"

Üretene, istihdam sağlayana yardımcı olmayı görev bildiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Belediye olarak kentin ufkunu açacak projeleri hayata geçirme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir dünya şehri olmak istiyorsanız dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak zorundasınız. İlçenin Belediye Başkanı ilçesini kalkındırmak ve geliştirmek adına her gün yeni işler yapmak zorunda. Yaşanan bu zorlu sürecin altından ancak el birliği ile kalkabiliriz. Dönem dönem fabrikalarımızı ziyaret ederek çalışanlarımıza ve iş yeri sahiplerimize manevi olarak destek olup fikir alışverişinde bulunuyoruz. İnşallah bundan sonrada daha çok çalışarak daha çok istihdam ederek bu şehre bu ülkeye hizmet edeceğiz. Bu noktada sadece Samsun’un değil, Karadeniz’in ve Türkiye’nin sayılı sanayi kuruluşlarından Yeşilyurt Demir Çelik kendisini ispatlamış dev bir sanayi kuruluşudur. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2019 yılı verileri arasında Türkiye’nin ilk 1000 firması arasında Samsun’da ilk 10’da yer alma gurur ve başarısının yanı sıra istihdama verdiğiniz katkılardan ötürü sizi ve yönetim kurulunuzu haklı başarısını şahsım adına kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

“Demirtaş, Mustafa Yeşilyurt’la ekonomiyi değerlendirdi”

İş adamları ziyaretine Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yeşilyurt’u ziyaret ederek devam eden Başkan Demirtaş, Yeşilyurt yöneticileri ile ülke ve Samsun ekonomisi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başkan Demirtaş ziyarette, "Samsun’da yönetici sıfatında olan bizlerin kentin ekonomik gelişimine katkıda çok önemli roller üstlenmeleri gerektiğine inanan birisiyim. Bu nedenle iş insanlarımızla, yatırımcılarımızla sık sık bir araya gelmeye özen gösterdim, göstermeye de devam edeceğim. Bireysel olarak çok çalışmak ve yükselmek toplumumuz için yeterli gelmemektedir. Sistemimizi daha yukarı taşımak ve çağdaş bir seviye getirmek için birlikte el ele vermemiz gerektiğine inanıyorum. Şehrimize değer katan isimleri onurlandırmak adına bu yıl birbirinden değerli isimlere bu ödülleri takdim etmekten gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette İlkadım Belediye Başkan Necattin Demirtaş, Yeşilyurt Demirçelik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt’a istihdama verdiği desteklerden ötürü plaket takdim etti.
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